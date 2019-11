Ambulanțele din Galați, trimise la intervenții să 'consoleze' pacienții: Autospecialele pleacă la cazuri, fără medic sau medicamente

Un medic din Galați care a intervenit întâmplător la un accident rutier grav spune că s-au trimis ambulanțe fără materialele și medicamentele necesare. „Ne place să defilăm la parade cu nino-nino de ultimă generație”, spune medicul, dar intervențiile îndepărtate de orașe se fac cu mașini vechi, potrivit Mediafax.

Medicul Valentin Boldea a povestit pe Facebook că a fost martorul unui accident rutier grav produs luni seara, într-un sat din județul Galați.

El a acordat primul ajutor răniților și s-a declarat indignat de faptul că ambulanțele sosite la fața locului nu aveau medic și materiale și medicamente elementare.

„Zilele trecute pe când mă întorceam de la cabinet, la ieșirea unei localități situată la 42 km de Galați a avut loc un accident rutier produs cu câteva minute înainte și soldat cu două victime, una comatoasă cu multiple traumatisme și cea de a doua cu un traumatism facial ce sângera abundent. Am oprit pentru a acorda primul ajutor (...) iar după o primă evaluare am decis să acord atenție persoanei comatoase după aplicarea unui tampon compresiv pe plaga sângerândă a celei de-a doua persoane. La câteva minute (reacție promptă nu pot comenta) au apărut două ambulanțe tip B de la o substație SAJ Galați fiecare cu un ambulanțier și o asistentă. După ce am urcat pacienții în câte o ambulanță am început procedurile terapeutice de stabilizare a pacienților. De aici începe indignarea mea când am constatat că niciuna din cele două ambulanțe nu avea materialele și medicamentele necesare, NU APĂ OXIGENATĂ, NU SUBSTANȚE HEMOSTATICE; DOAR FESE, COMPRESE STERILE ȘI SER FIZIOLOGIC. Noroc că starea pacienților nu s-a agravat și cei doi au plecat spre Galați relativ echilibrați, deși se solicitase sprijin de suport din partea unor echipaje specializate cu medic pentru pacientul cu politraumă”, a scris medicul Valentin Boldea.

Medicul susține că „ne place să defilăm la parade cu nino-nino de ultimă generație, dar intervențiile în părțile îndepărtate de municipiile mari se face tot cu mașinile vechi”.

De asemenea, Boldea arată cu degetul către șoferii care au trecut prin zonă fără să oprească, deși carosabilul era plin de resturi în urma accidentului.

„Mașinile implicate în accident erau de ambele părți ale drumului. Pe carosabil erau numeroase resturi, mașinile treceau și nimeni nu a oprit ca să ajute. Noroc cu localnicii care au luminat cu telefoanele până la sosirea ambulanțelor, am putut acorda primul ajutor. Ca să nu se întâmple altă nenorocire, am blocat cu mașina proprie o parte a perimetrului. În ceea ce privește Poliția, aceasta a apărut în apropiere de orașul Galați, în localitatea în care s-a produs accidentul nemaifiind nici un agent la postul de poliție”, a declarat, Valentin Boldea.

Concluzia medicului gălățean este că un sistem în moarte clinică nu poate fi resuscitat, deoarece este bun doar pentru transplantare și folosirea componentelor în regândirea unui sistem medical nou.

Reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Galați spun că în acest caz s-au respectat procedurile și că dotările ambulanțelor sunt identice la toate mașinile din județ.

„Ambulanțele au dotări similare peste tot, în județ sau în orașe, nu contează. Diferența este că nu sunt medicii la stațiile din județ, avem doar în Galați. Anul viitor sperăm să avem medici și la stațiile din Tecuci și Tg.Bujor. Până atunci, conform procedurii, la intervenție se duce cea mai apropiată ambulanță, iar echipa cu medic o întâmpină pe drum. Ambulanțele nu au apă oxigenată, nu intră în nomenclator, iar substanțele hemostatice sunt doar în ambulanțele de tip C”, a declarat, directorul Serviciului Județean de Ambulanță, Mihai Polinschi.