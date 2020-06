America e paralizată! Ciocniri şi tiruri cu gaze lacrimogene în faţa Casei Albe

Poliţia a făcut uz de gaze lacrimogene duminică în apropierea Casei Albe pentru a-i dispersa pe manifestanţii care nu au respectat interdicţia de circulaţie pe timp de noapte decretată în capitală, după modelul altor mari oraşe din SUA unde mii de persoane protestează violent de mai multe zile împotriva brutalităţii poliţiei şi a rasismului, relatează AFP, conform agerpres.ro.

Interdicţia de circulaţie pe timp de noapte a fost impusă la Washington, Los Angeles şi Houston pentru a împiedica transformarea protestelor de după decesul lui George Floyd, un afroamerican care a murit după arestarea sa de către poliţie în Minneapolis, în noi violenţe.În timp ce administraţia preşedintelui Donald Trump îi califica pe instigatorii revoltelor drept terorişti, duminică au existat noi înfruntări între poliţie şi manifestanţi.Zeci de mii de persoane au luat parte în întreaga ţară la protestele împotriva violenţelor poliţiei şi a rasismului.La Washington, o mulţime s-a adunat în faţa Casei Albe scandând sloganuri, aprinzând focuri şi agitând pancarte.

Potrivit New York Times, Donald Trump a fost dus vineri la adăpostul unui buncăr subteran de către Secret Service - serviciul de protecţie al preşedintelui şi a personalităţilor - în urma unei manifestaţii similare în faţa reşedinţei sale.



Deşi au afirmat că le înţeleg furia, numeroşi responsabili locali au făcut apel la manifestanţi să dea dovadă de reţinere înaintea celei de a 6-a nopţi de proteste, în timp ce Donald Trump, confruntat cu cele mai grave proteste din mandatul său, a vorbit despre "anarhişti".



Furia care a explodat la Minneapolis după decesul, pe 25 mai, a lui Floyd, de 46 de ani, provocat de un poliţist alb, s-a răspândit rapid în întreaga ţară.



Mii de soldaţi ai Gărzii naţionale au fost desfăşuraţi în 15 state şi la Washington.



La Saint-Paul, oraş de lângă Minneapolis, mii de persoane au manifestat împotriva rasismului şi pentru ca poliţiştii implicaţi în moartea lui George Floyd să fie traşi la răspundere.



Până acum unul singur dintre ei, Derek Chauvin, a fost arestat şi inculpat pentru omucidere involuntară. El este cel care poate fi văzut într-o înregistrare virală în timp ce ţine genunchiul pe gâtul lui George Floyd timp de mai multe minute, în timp ce acesta se plânge că nu poate să respire. Chauvin urmează să compară luni în faţa unui tribunal pentru prima dată.

Dumpsters set on fire right on Lafayette Park, by the White House. @CBSNews pic.twitter.com/Wf3DAzeZZL — Fin Gomez (@finnygo) May 31, 2020

Crowd setting an SUV on fire near the White House. Two blocks away. @CBSNews pic.twitter.com/rksY87LgOw — Fin Gomez (@finnygo) May 31, 2020