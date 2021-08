Americanii nevaccinaţi atribuie creşterea cazurilor de COVID-19 turismului internaţional şi mass-media (sondaj)

Majoritatea americanilor nevaccinaţi nu se consideră vinovaţi pentru recenta creştere a cazurilor de COVID-19 din SUA, dând vina în schimb pe călătorii internaţionali, mass-media şi preşedintele Joe Biden, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Un sondaj Axios / Ipsos publicat marţi a constatat că, dintre americanii nevaccinaţi, 37% afirmă că de vină pentru creşterea cazurilor sunt oamenii care călătoresc în SUA

din alte ţări, 27% - mass-media, 23% - americanii care călătoresc în alte ţări, 21% - preşedintele Biden şi, în fine, 10% cei nevaccinaţi.În acelaşi timp, dintre respondenţii vaccinaţi, 79% dau vina pe cei nevaccinaţi, 36% - pe fostul preşedinte Donald Trump, 33% - pe mass-media conservatoare, 30% - pe călătorii care vin în SUA şi 25% pe americanii care călătoresc în afara ţării.Sondajul a fost realizat între 30 iulie şi 2 august pe un eşantion de 999 adulţi, cu marja de eroare de plus sau minus 3-3,4 puncte procentuale.În general, 21% dintre respondenţi au declarat că nu se vor vaccina, probabilitatea de a spune că se vor vaccina fiind mai scăzută în rândul republicanilor, al absolvenţilor de liceu sau cu un nivel inferior de studii şi al persoanelor de culoare.Sondajul vine în timp ce cazurile de COVID-19 sunt în creştere peste tot în SUA: cazurile de contaminare au crescut cu 142% în ultimele două săptămâni, iar spitalizările au crescut cu 83% în aceeaşi perioadă, potrivit The New York Times.Unii oficiali şi-au exprimat preocuparea că migranţii care trec frontiera răspândesc coronavirusul în Statele Unite. Guvernatorul din Texas, Greg Abbott, a emis săptămâna trecută un ordin executiv care le cere autorităţilor să-i oprească pe şoferii care transportă migranţi, invocând riscul de COVID-19, a relatat Texas Tribune.