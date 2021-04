Ana Birchall a EXPLODAT după EVACUAREA pacienților de la Foișor: Deja e halucinant, NU mai e acceptabilă nicio scuză

Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a izbucnit din cauza scenelor șocante petrecute la Spitalul Foișor. Birchall spune că lucrurile au scăpat complet de sub control și că nu există nicio scuză pentru evacuarea pacienților în toiul nopții.

Citește și: Piperea, după scenele INCREDIBILE de la Foișor: Vom merge neabătuți către abis, pe mâna sigură, de felceri și șamani, a acestor demenți mesianici

"Chiar nu inteleg cum s-a ajuns la situatia de la Foișor. Este absolut șocant sa vezi oameni recent operați îndesați în mașini. Raspunde cineva? Daca da, cine raspunde? Avem management la acel spital? Avem conducere in ministerul si in domeniul sanatatii? Deja este halucinant ce se intampla si nu mai este acceptabila nicio scuza! Nu am crezut că o să văd așa ceva vreodată in Romania anului 2021!

P. S. Pentru cei care aveti tendinta de a gasi scuze si de aceasta data, va rog sa va opriti o secunda si sa va ganditi daca ati fi continuat sa gasiti scuze si in situatia in care aveati o ruda sau un prieten printre pacientii de la Foișor!?

Link la articole, in primul meu comentariu!", a scris Birchall pe Facebook.