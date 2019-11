Ana Birchall acuză PSD de linșaj: Am fost exclusă fără să fiu invitată să aud capetele de acuzare și să pot răspunde. Am avut un mandat excelent la Justiție

Fostul ministru PSD al Justiției, Ana Birchall, a transmis marți STIRIPESURSE.RO un punct de vedere legat de excluderea sa din partid în ședința CEX.

Vezi si: Primarul Bacăului, exclus din PSD, face noi acuzații: E o crimă de lezmajestate să spui adevărul. Voi candida pentru un nou mandat

„Astă seară, am aflat cu surprindere, din presă, că am fost exclusă din PSD, adică din partidul în care am muncit o viață întreagă, fără ca macar sa fi fost invitata la sedinta sa aud "capetele de acuzare" si sa pot raspunde. În ciuda acestei atitudini de neînțeles din partea colegilor mei, nu mă voi dezice de valorile care m-au ghidat pe parcursul întregii mele cariere politice: justiția, profesionalismul, responsabilitatea, valorile europene și euroatlantice.

Plec din acest partid cu conștiința curată că am gestionat agendele instituțiilor pe care le-am condus, cu echilibru, seriozitate și profesionalism. Susțin în continuare că valoarea, profesionalismul și cinstea trebuie să primeze în orice funcție din statul român, indiferent de culoarea politică.

M-am pus mereu în slujba romanilor, a Romaniei, și o voi face în continuare, fără nicio abatere de la acest deziderat.

În mod special, vreau să amintesc de mandatul excelent pe care l-am avut în fruntea Ministerului justiției, unde, alături de fostele mele colege și de foștii mei colegi, adevărați profesioniști ai dreptului, am muncit cu seriozitate, cu buna credinta, cu responsabilitate si profesionalism pentru a asigura respectul fata de lege, domnia legii, pentru a apropia actul de justiție de români, începând astfel un proces de recâștigare a încrederii în actul de justiție din România, greu încercată în ultimii 3 ani.

Adresez mulțumiri reprezentanților presei care au reflectat cu bună credință activitatea mea din ultimii ani.

Merg cu încredere înainte, înarmată cu multă răbdare și cu credința că in Romania lucrurile se vor așeza pe un făgaș normal”, spune Ana Birchall.

Vezi si: Manda, Dăncilă și Olguța Vasilescu, declarații comune după conflictul din CEX: 'Restul e can-can' .