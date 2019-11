Primarul Bacăului, exclus din PSD, face noi acuzații: E o crimă de lezmajestate să spui adevărul. Voi candida pentru un nou mandat

Primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, a declarat marti seara pentru STIRIPESURSE.RO, dupa ce a fost exclus din PSD prin decizia CEX, ca ramane un om de stanga si va candida pentru un nou mandat de primar in 2020. El a adus noi acuzatii PSD.

„Se pare ca a spune adevarul pentru conducerea PSD reprezinta o crima de lezmajestate. Nu trebuie sa spui adevarul, nu ai dreptul la opinie, iar daca spui ceva sa ii deranjezi pe cei mai mari in rang trebuie sa fii dat afara. Am fost dat afara la cererea expresa a dlui Dragos Benea, presedintele PSD Bacau. I-au deranjat doua chestiuni, faptul ca le-am spus ca au furat Bacaului prin politica fiscala 100 milioane de lei si au dat inapoi doar 29. Si doi, ca le-am spus inca de acum 7 luni ca trebuie sa plecam la guvernare. Mai departe ma intereseaza sa continui, asta e principalul meu obiectiv, proiectele municipiului Bacau. Doi, voi ramane un om de stanga. Cu certitudine voi candida pentru un nou mandat”, a zis el.

Întrebat daca va merge spre Pro Romania sau ALDE dupa ce l-a sustinut pe Mircea Diaconu in turul 1 la prezidentiale, el a spus: `Pentru mine stanga reprezinta cel mai important punct de reper politic si cu certitudine in cazul Diaconu am gasit repere de stanga convergente cu rationamentele pe care le am eu'.