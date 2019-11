Manda, Dăncilă și Olguța Vasilescu, declarații comune după conflictul din CEX: 'Restul e can-can'

Dupa o sedinta tensionata CEX PSD in care Viorica Dancila s-a plans ca liderul PSD Dolj Claudiu Manda ar fi facut-o `proasta' in unele cercuri si sotia lui Manda, Lia Olguta Vasilescu, a fost pe punctul sa demisioneze de la sefia campaniei prezidentiale PSD, cei trei au iesit impreuna la conferinta de presa de dupa sedinta si au anuntat ca merg inainte.

`Am citit si eu foarte pe scurt stirile din CEX, sunt exagerari. La Dolj a iesit pe locul 1 Dancila, va iesi si in turul doi tot pe locul 1. Restul e can-can', a zis Manda.

Olguta Vasilescu a ras. `Sunt in continuare seful de campanie. Suntem foarte mobilizati si vom castiga aceste alegeri', a zis ea.

`M-a si alergat dl Manda pe aici sa ma intorc din sedinta', a zis Dancila, ironic, legat de informatiile pe surse potrivit carora in urma discutiilor tensionate, Dancila a plecat din sedinta si Manda s-a dus dupa ea sa o linisteasca. 'Am tipat, am urecheat colegii. Nu, ne-am spus punctele de vedere', a continuat Dancila.

In sedinta CEX au fost exclusi din partid Cozmin Gusa si Ana Birchall.

