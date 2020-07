Ana Birchall, despre Tudorel Toader: E la fel de vinovat ca Iordache și Dăncilă pentru condamnarea României la plata sumei de 3 milioane de euro

Fostul ministru PSD al Justiției, Ana Birchall, îl acuză pe predecesorul ei la minister, Tudorel Toader, că este vinovat pentru condamnarea României de Curtea de Justiție a UE la plata unor sancțiuni.

„Nevoia de adevar, nevoia de documentare" asa isi incepe pledoaria, pompos, un domn fost ministru al justitiei tot atat de vinovat ca si Iordache si Dancila de exemplu de condamnarea Romaniei la plata sumei de 3 milioane de euro, de catre CJUE! Sincer, nu pot intelege cum persoane care au ocupat functii importante in statul roman, nu numai ca nu isi asuma cu demnitate si responsabilitate greselile facute dar continua sa manipuleze, cinic si viclean, opinia publica dand vina si pe altii!

NU domnule Tudorel Toader, NU aveti nicio scuza! Si dvs. sunteti vinovat, printre principalii vinovati, pentru ca nu ati luat masurile legale necesare pentru ca aceasta directiva sa fie transpusa in termen astfel incat Romania sa NU fie condamnata de CJUE! Personal v-am avertizat, in scris, de acest risc de condamnare a Romaniei! Si nu incercati sa negati pentru ca stiti foarte bine ca este si un memorandum adoptat in guvern in acest sens! Asa cum ati elaborat si adoptat un OUG pe SIIJ si pe legile justitiei, puteati foarte bine sa initiati si sa va luptati, dar pe bune, pentru ca aceasta OUG sa fie adoptata, nu sa acceptati varianta proiectului de lege trimis in Parlament, proiect de lege care a fost oricum trimis cu 1 an intarziere, in data de 20.06.2018, desi termenul limita de transpunere era 26.06.2017.

Daca nu v-au lasat "altii" cum tot insinuati si va vaicariti acum spuneti clar, cu nume si prenume, cine, cand, unde si de ce a blocat transpunerea acestei directive! Aveti curaj si respect pentru romanii cinstiti, care vor contribui din propriul buzunar la plata acestei sume desi nu au nicio vina pentru greselile facute, voit sau nu, de catre cei care aveau in fisa postului astfel de responsabilitati.

Si dvs. sunteti printre persoanele vinovate, oricat de mult incercati sa va extrageti acum, smechereste, din aceasta responsabilitate. Poate va ajuta doamna Dancila si clarifica domnia sa!? Din punctul meu de vedere statul trebuie sa recupereze suma de 3 milioane de euro exact din buzunarul celor vinovati!

Pentru adevar, mai jos, evolutia acestei directive, C-549/18, care vizeaza netranspunerea in termen a Directivei 2015/849.

- Directiva 2015/849 a fost publicata in Joue pe 05.06.2015. De la aceasta data se stia de obligatia de transpunere. Cu alte cuvinte, din acest moment curge obligatia de transpunere a directivei.

- Termenul pentru transpunerea acestei directive este 26 iunie 2017 (conform art. 67 din directiva).

- Faza precontencioasa a procedurii de infringment a fost initiata de Comisie in data de 19 iulie 2017.

- Data sesizarii CJUE a fost 27 august 2018.

- in 20.06.2018 este adoptat in guvern un proiect de lege trimis Parlamentului( la un an de la implinirea termenului de transpunere si data sesizarii CJUE).

- Data transpunerii integrale a Directivei 2015/849 a fost 21 iulie 2019.

- Sanctiunile pecuniare in valoare de 3 milioane EURO aplicate Romaniei de CJUE sunt pentru perioada 2017-pana la data transpunerii integrale!

- Evolutia procesului legislativ dupa inregistrarea la Senat se regaseste - http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect…”, a scris Ana Birchall.

