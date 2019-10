Ana Birchall o ţine pe a ei: Ministerul Justiţiei doar a acceptat confuzia 'confidenţial'/ 'clasificat' făcută de MAE

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, afirmă, referitor la "minciunile aruncate în spaţiul public" de şefa CSM, Lia Savonea, că adevărul este aşa cum a spus de la început. "Nu ministrul justiţiei sau MJ stabileşte termenul de răspuns sau regimul documentului transmis de Comisia Europeană, respectiv draftul raportului MCV!", spune Birchall.

"Este o vorbă în popor: 'minciuna are picioare scurte'. Dacă minciuna are picioare scurte, adevărul are 'picioare lungi' şi o prinde din urmă! Aşa şi cu minciunile aruncate în spaţiul public de d-na Lia Savonea! Adevărul este exact cum am spus de la început: NU ministrul justiţiei sau MJ stabileşte termenul de răspuns sau regimul documentului transmis de Comisia Europeană, respectiv draftul raportului MCV!", afirmă Ana Birchall, într-o postare pe Facebook.

Ea adaugă că preşedintele CSM, Lia Savonea, datorează scuze. "Bănuiesc că e inutil să aştept scuzele pe care d-na Savonea le datorează!", spune Birchall.

Clasificarea raportului MCV, reclamată sâmbătă de reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii, a generat o serie de contre între doi foşti miniştri de Justiţie, Raluca Prună şi Tudorel Toader. În timp ce Prună susţine că draftul de raport vine gata clasificat, fiind considerat secret de serviciu de către Ministrul Afacerilor Externe, Tudorel Toader susţine că niciodată nu a primit astfel de documente care să aibă caracter clasificat. Când oferă explicaţii despre procedura de consultare a raportului înaintea publicării, Raluca Prună vorbeşte, însă, despre ”document confidenţial”. Ca urmare, Tudorel Toader a scris pe Facebook: ”Poate să-i explice cineva Ralucăi Prună diferenţa dintre clasificat şi confidenţial”.

Ana Birchall şi Ramona Mănescu nu explică însă de ce au asimilat confidenţialitatea unui document încă în lucru cu clasificarea prevăzută de legislaţia naţională. Cele două nu au oferit argumente legale pentru secretizarea draftului raportului MCV, în condiţiile în care un document poate fi clasificat doar de emitent (Comisia Europeană). Solicitarea unui certificat ORNISS pentru ca membrii CSM să poată consulta documentul nu are sens în contextul legal actual.