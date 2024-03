Pronosticul lui Ponta la locale: Nicușor Dan are șanse reale, în restul țării nu văd unde ar putea pierde PNL și PSD

Fostul premier Victor Ponta a apreciat, duminică, la Antena 3, că cea mai interesantă „bătălie” electorală de la alegerile locale din 9 iunie se desfășoară în Capitală, unde toți candidații au șanse, spre deosebire de celelalte mari orașe unde PSD și PNL vor fi greu de învins.

„Începe să mă convingă (Cîrstoiu). Vreau să spun un singur lucru, mă bucur că avem campanie la București, sunt 3 candidați principali, primarul în funcție, dl Cîrstoiu, dl Piedone. În restul țării nu prea e campanie pentru că nu are cum să fie. Eu am spus un singur lucru și mi-l mențin, sunt născut și crescut în București dar nu l-am votat nici prima dată pe Nicușor Dan, nu-s mulțumit de el, am văzut că a înviat acum o lună, în rest nu prea l-am văzut (...) Bine că avem campanie. Eu nu mi-aș dori să mai rămână Nicușor Dan, dar are o șansă reală să rămână, nu spun că nu are nicio șansă”, a declarat Victor Ponta.

„În ce privește Bucureștiul, fac o paralelă cu o țară pe care o cunosc foarte bine, Turcia, unde categoric cel mai puternic e Erdogan, dar la Istanbul e primar de la opoziție și e o bătălie foarte mare. În general, capitala e mai anti-putere și din punctul ăsta de vedere bătălia este interesantă”, a mai declarat acesta.

„În țară, la locale categoric PSD și PNL nu văd în ce mari orașe ar putea să piardă”, a subliniat fostul premier PSD.