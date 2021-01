ANALIZĂ Piața de artă locală a crescut anul trecut cu aproximativ 20% față de 2019

Piața de artă locală a crescut anul trecut cu aproximativ 20% față de 2019, arată raportul de specialitate realizat de casa de licitații Artmark. Tabloul lui Nicolae Grigorescu "Țărăncuță cu fuior pe cale" este cea mai scumpă operă de artă vîndută în 2020, cu 220.000 euro, informează Mediafax.

În top 10 al valorii operelor de artă și obiectelor vândute la licitații se mai numără Ștefan Luchian – "Vas cu garoafe" – 125.000 euro, Nicolae Tonitza – "Irina" – 120.000 euro, Ceas Richard Mille RM030, din titan și aur roz – 112.500 euro, Adrian Ghenie – "Untitled" ("Memory") – 110.000 euro, Victor Brauner – "Poetul Geo Bogza arată capului său peisajul cu sonde" – 100.000 euro, Bradul "O lume minunată", obiect de design realizat de voluntarii organizației Salvați Copiii România – 100.000 euro, Nicolae Grigorescu – "Țărăncuță cu mărgele albastre" – 95.000 euro, Ștefan Luchian – "Interior cu garoafe" – 95.000 euro, Nicolae Grigorescu – "Trandafiri sălbatici" – 85.000 euro.

Alte obiecte care s-au remarcat sunt un colier din aur alb, pavat cu diamante albe 16,8 ct și fancy yellow 9,3 ct – 80.000 euro și un ceas Richard Mille RM005 "Felipe Massa" AG TI din platină, ediție limitată 3/40 – 75.000 euro.

Creșterea pieței a fost urmarea apariției, în a doua jumătate a lui 2019, a două noi case de licitație, pe de altă parte a creșterii cererii de artă, în condițiile în care din ce în ce mai mulți români au avut mai mult timp la dispoziție pentru a căuta online și a constata nivelul încă foarte accesibil al cotațiilor artei românești în piața românească incipientă de artă.

Topul 5 al lucrărilor de artă românească licitaate pe piața internațională este dominat de pictorul Adrian Ghenie. Pe primul loc se află tabloul său "The Lidless Eye" – 5.039.990 euro (Licitație Sotheby’s Honk Kong, 6 octombrie), urmat de încă trei lucrări ale sale: "The Arrival" – 4.149.810 euro (Licitație Sotheby’s Londra, 11 februarie), "On the Road to Tarascon 2" – 3.195.500 euro (Licitație Christie’s Hong Kong, 10 iulie), "Piefight Interior" – 2.603.813 euro (Licitatie Sotheby’s Londra, 21 octombrie). În top 5 mai intră Rubin Reuven (născut Galați, 1893) – "Seder Scene" – 205.651 euro (Licitație Sotheby’s New York, 14 decembrie).

Alte lucrări ale unor pictori români licitate internațional sunt semnate de Arthur Segal (născut Iași, 1875) – "Komposition" – 200.244 euro (Licitație Chiristie’s Londra, 6 februarie), Victor Brauner (născut Piatra Neamț, 1903) – "L‘attente" – 200.000 euro (Licitație Sotheby’s Milano, 27 noiembrie), „Regard du diamant" – 160.000 euro (Licitație Sotheby’s Paris, 21 octombrie).

În 2020 au avut loc 6 licitații caritabile. "Frumusețea salvează lumea", secțiune caritabilă dedicată Crucii Roșii în 2 iulie, secțiunile caritabile dedicate Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, respectiv Hospice în 11 noiembrie, secțiunea dedicată sprijinirii Uniunii Ariștilor Plastici din România în 12 noiembrie, Licitația caritabilă a Festivalului Brazilor de Crăciun, în beneficiul organizației Salvați Copii România în 10 decembrie, precum și secțiunea caritabilă pentru sprijinirea Casei Memoriale Doina Cornea în 16 decembrie.

Anul 2020 a adus și recordul românesc de carte. Caietul-manuscris "Amurgul gândurilor" al lui Emil Cioran s-a adjudecat cu 19.000 euro (în Licitația A10 de Celebrități și Autografe, 26 noiembrie).

Tot 2020 aduce și recordul național de preț pentru o icoană pe sticlă vândută prin licitație. Astfel, o icoană pe glajă de mari dimensiuni, realizată de zugraful Ioniță din Brașov, unul dintre primii iconari români pe sticlă, la cca. 1770-1780, ilustrând scena biblică a "Prezentării la Templu a Fecioarei Maria", se adjudecă cu 7.000 de euro (în Licitația A10 de Artă Sacră din 9 decembrie).

Recordul de preț la tematica eleganței feminine, de 32.500 euro, se înregistrează tot în decembrie, pentru o geantă Hermes "Constance 24", din piele de crocodil, de culoare Rose Scheherazade (în Licitația A10 de Crăciun – Genți și Vinuri de Colecție, 8 decembrie).

O katană (sabie japoneză de samurai) realizată în 1563 de un cunoscut fierar japonez, Bishu Osafune Kiyomitsu, aduce recordul la sabie, fiind adjudecată cu 14.000 de euro (Licitația A10 de Săbii și Covoare, 17 noiembrie). Recordul anterior la sabie, de 10.000 de euro, tot pentru o katană de maestru japonez, katana Mumei, realizată de fierarul Kanenori în 1592, fiind adjudecat în 12 iulie 2016.

Un covor persan Qum, din mătase, se adjudecă cu 6.500 de euro (Licitația A10 de Săbii și Covoare, 17 noiembrie). Recordul pentru un covor românesc datează tot din 2020, de 4.750 de euro, adjudecat pentru un covor oltenesc din lână, decorat cu privighetoare și lalele, realizat la sfârșitul secolului XIX (Licitația de Valori Tradiționale, inclusiv colecția de icoane pe sticlă Cecilia Cuțescu-Storck, 9 iulie).

Tot 2020 este anul care marchează recordul românesc de adjudecare pentru o fotografie. Astfel, fotografia realizată de Constantin Brâncuși sculpturii sale reprezentând portretul stilizat al baronesei Renée Franchon, datată 1908, provenind din colecția Barbu Brezianu, a fost adjudecată cu 16.000 de euro (Licitația A10 a Colecției unui Galerist de Artă Contemporană, 29 septembrie). Pe locul secund se află adjudecarea cu 14.000 de euro a unei fotografii reprezentând pe Constantin Brâncuși, alături de câinele său Polaire, realizată de prietenul acestuia, artistul american Man Ray (Licitația A10 a unei Colecții de Avangardă, partea II, 27 octombrie).