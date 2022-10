Anchetă a Poliţiei după ce tot porumbul de pe trei hectare a fost furat

Poliţiştii din Botoşani au declanşat o anchetă după ce culturile agricole de pe o suprafaţă de teren de trei hectare, aflată în extravilanul localităţii Corlăteni, au fost furate, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu, potrivit Agerpres.

Persoanele neidentificate au sustras tot porumbul cultivat în primăvară de un fermier din localitate."În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de furt. În continuare, se efectuează cercetări pentru această faptă în vederea identificării acestora şi tragerea la răspundere penală", a afirmat oficialul IPJ.Potrivit unui martor, pentru furtul porumbului au fost folosite două combine agricole şi un camion. Acesta a surprins, cu ajutorul unor camere de supraveghere montate în gospodăria sa, momentul în care cerealele din combine erau transbordate în camion."Am văzut două combine care au oprit aici în dreptul meu, neştiind că sunt camere, şi au încărcat marfa într-un camion. Mi s-a părut curios, dar nu am ştiut ce se întâmplă. Ulterior, am aflat că a fost un furt", a declarat localnicul din Corlăteni.Prejudiciul este estimat la aproximativ 45.000 de lei.