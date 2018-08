Andi Cristea, europarlamentar PSD, către vicepremierul Italiei, care acuză România că trimite sclavi în Europa: 'Rusine, vei intra în pubela istoriei politice'

Matteo Salvini, vicepremier al Italiei, ministru de Interne şi liderul formaţiunii radicale Liga Nordului, a acuzat România şi Bulgaria că trimit "sclavi" în Europa occidentală, cerând măsuri pentru limitarea traficului de persoane şi cazurilor de exploatare.

Replica din România nu a întârziat să apară. Primul care a replicat a fost europarlamentarul PSD, Andi Cristea. El îi transmite lui Salvinică că prin mesajul său nu face decât să inflameze și mai multe situația din Italia, unde tot mai mulți muncitori aflați la lucru în Peninsulă sunt victime ale relelor tratamente aplicate de italieni.

”Domnul Salvini a gresit deceniul, se pare, nu intelege ca nu i se mai permite orice in Europa anului 2018, cu o Romanie la centenar si cu cateva luni inainte de Presedintia UE. Daca in 2008, romanii erau jigniti populist, in context electoral, de partidul lui si de cel al lui Berlusconi, la doar un an de la aderare, in prezent Romania e un stat cu un deceniu in spate de experienta europeana, care nu va intoarce celalalt obraz la orice jignire nemeritata. Nu conteaza daca domnul Salvini foloseste aceasta retorica pur electoral sau nu, el otraveste atmosfera din peninsula impotriva celei mai serioase comunitatii europene pe care se pot baza Italia si oamenii ei de afaceri. Rusine, Matteo Salvini, vei intra la momentul potrivit la pubela istoriei politice italiene, unde de altfel e locul populistilor si extremistilor. Chiar si in vremuri complicate, asemenea derapaje sunt de nepermis, eu si colegii mei le condamnam cu fermitate. In rest, pe limba domnului Salvini: "Uccello in gabbia, non canta per amore, canta per rabbia." Cusca mare a populismului e tot o cusca, valorile europene sunt in afara ei. #respectromanilor #Italiaadevarata #Italiavalorilor #RomaniaItalia”, e mesajul lui Andi Cristea.

