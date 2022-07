Andre Onana şi Henrih Mihitarian, noii jucători ai echipei Inter Milano

Cele două sosiri erau aşteptate, ambii jucători efectuând deja vizitele medicale, însă nu erau încă oficializate de gruparea "nerazzurra", lucru care s-a întâmplat acum, când contractele lor au fost depuse la Ligă, după cum atestă tabelul de transferuri postat pe site-ul oficial al acestei organizaţii.Atacantul belgian Romelu Lukaku, împrumutat de la Chelsea Londra, şi tânărul mijlocaş albanez Kristjan Asllani, adus tot sub formă de împrumut de la Empoli, sunt alţi doi fotbalişti recrutaţi deja de Inter Milano, foarte activă pe piaţa transferurilor în ultimele săptămâni.Andre Onana, în vârstă de 26 de ani, a cărui sosire la Inter fusese anunţată încă din ianuarie, se profilează drept succesor al portarului sloven şi căpitanului lui Inter, Samir Handanovic (37 de ani). Camerunezul, care a semnat un contract pe cinci ani, a jucat foarte puţin pentru Ajax în sezonul trecut, după ce a revenit pe teren la finele lui 2021, în urma unei suspendări de nouă luni pentru dopaj. El a disputat însă ca titular Cupa Africii pe Naţiuni, la începutul acestui an, unde Leii Neîmblânziţi au fost învinşi în semifinale, clasându-se în final pe locul al treilea în această competiţie.Henrih Mhitarian (33 de ani) a fost în sezonul trecut unul dintre jucătorii de bază al echipei AS Roma, antrenată de Jose Mourinho, victorioasă în noua competiţie Europa Conference League.Conform presei, fostul mijlocaş ofensiv al echipelor Borussia Dortmund, Manchester United şi Arsenal Londra a refuzat la începutul lunii trecute să-şi prelungească contractul cu Roma, preferând să plece la Inter, cu care a semnat un acord pe doi ani şi cu un salariu anual mai ridicat (circa 4,5 milioane de euro).