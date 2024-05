Andrei Caramitru, noi afirmații controversate: 'Oricine nu reușește să câștige cel puțin 1.500 de euro net este principalul vinovat de acest lucru'

Andrei Caramitru este un economist român de top, recunoscut pentru optimismul cu care privește economia României, spre deosebire de alți colegi. Caramitru consideră că din punct de vedere economic România traversează cea mai fastă perioadă din existența ei, iar românii beneficiază de oportunități la care nimeni nu ar fi putut nici măcar să viseze înainte. oricine nu reușește să câștige cel puțin 1.500 de euro net este principalul vinovat de acest lucru, spune Caramitru, potrivit adevarul.ro.

„Dacă tu câștigi mai puțin de 1.500 de euro net - adică mai puțin decât media veniturilor din București, mai puțin decât un șofer uber, mai puțin decât chelnerul de la bistroul meu din colț sau mai puțin decât o filipineză care face curat în oraș la familii - scuze, dar ai probleme…”, și-a început el postarea.

„Evoluează. Nu te complace în sărăcie!”

În continuare, el a oferit câteva posibile soluții și le-a recomandat românilor să nu se complacă în sărăcie.

„Nu știu. Există cursuri online de electrician sau sudor. Există joburi - plin de joburi. Evoluează. Nu te complace în sărăcie. Nu e vina nimănui că nu o duci bine - totul e pur și simplu doar responsabilitatea ta. Atât. Succesul tău sau eșecul tău. Al tău. Atât”, a fost postarea lui Caramitru.

„Ai acces oriunde, fix ca un vestic”

A revenit apoi cu o postare pe aceeași temă și a dezvoltat mai mult subiectul.

„Un om oarecare din România are - acum - cele mai mari oportunități pe care le-a avut cineva de la noi vreodată în istorie: poți studia, lucra și circula oriunde în Europa. Ai acces oriunde, fix ca un vestic. Ba mai mult - poți merge oriunde pe glob în afara UE, fără viză sau cu o procedură extrem de simplă să iei viza. Îți poți face o firmă imediat și cu cost mic de tot, care poate activa imediat oriunde în UE. Îți poți face reclamă în toată lumea ușor, folosind internetul”, și-a început el a doua postare.

Și a continuat cu alte câteva argumente în sprijinul ideii sale.

„Ai acces la toată informația lumii, pe gratis, pe net . Mai ai acces și la AI pe gratis - ca să poți înțelege si învăța chiar orice vrei tu. Poți veni în București unde șomajul e 0.5%, salariile sunt bune și poți găsi apartamente noi cu cea mai mică chirie din UE. Nu îți place București? Ai de ales dacă vrei să o duci ok - Cluj, Timișoara, Iași, Sibiu, Brașov, Oradea etc”; a adăugat Caramitru.

„Dacă viața ta nu e bună, nu e vina ocultei”

Nu s-a oprit aici și a continuat în aceeași notă: „Spuneți-mi voi dacă vreo generație de dinainte, vreodată în istorie, a avut mai multe oportunități. Nimeni, niciodată, în toată istoria de sute / mii de de ani în țara asta. De asta mi se pare inacceptabil și rușinos pentru tine să te tot plângi, să zbieri frustrat de una sau de alta. Cineva care vrea să muncească și e deschis la efort și învățare nu are cum să nu o ducă foarte ok.”

La finalul postării, el a explicat că fiecare e pe deplin responsabil pentru situația bună sau rea în care se află.

„Dacă viața ta nu e bună - nu e vina ocultei, reptilienilor, politicienilor. Dacă stai să înjuri pe Ciolacu și Ciucă ca nu ai salariu mai mare; dacă speri ca Simion, Drulă, Nicușor sau Barna sau Șoșoacă sau alt mesia o să îți dea bani în buzunar în plus la salariu cumva prin magie - ești complet pierdut cu capul! Nimeni nu are ceva cu tine, nimeni nu te fură pe tine, nimeni nu te va salva pe tine. Statul în mare parte e irelevant în ecuația vieții tale. Nu mai suntem în anii 80 când toată lumea lucra la stat , când depindeam toți de tătuc. Acum statul e slab, da are servicii proaste, dar ai alternativă la privat. Acțiunea e aproape exclusiv în privat. Succesul sau eșecul tău depind doar de acțiunile tale, atât”, a încheiat el.

Păreri pro și contra

Reacțiile au fost numeroase și dintre cele mai diverse. Dacă unii internauți i-au dat dreptate, alții l-au acuzat că nu are o percepție corectă a realității.

„Domnule Caramitru, poate nu vă mai faceți că uitați că aproape 43% din salariul brut al unui angajat din România ajunge la bugetul de stat. Și vă rog să nu uitați nici de faptul că România este un stat capturat de „aristocrația” bugetară”, a scris cineva.

„Nu doar în România” și „în toate țările plătești impozit pe salariu”, au fost două replici primite de acesta.

„Viața bună nu înseamnă doar un salariu bun. Și este o prostie să spui că nu trebuie să-ți pese dacă politicienii fură sau sunt nepricepuți”, a fost o opinie.

Alții i-au dat dreptate lui Andrei Caramitru. „Adevărat! Eu sunt muncitor în construcții și câștig 1.000 -1.200 de euro în funcție de ore. Daca aș lucra și sâmbetele ar mai fi 400 euro în plus și asta la 10 ore. Și nu în București! În domeniul construcțiilor poți ajunge și la 2.000 de euro dacă vrei deplasare! Toate șantierele mari duc lipsă de muncitori calificați! Și se plătește bine! Patronii țepari sunt din ce în ce mai ocoliți!”, a scris un internaut.

„Exact, mulți caută scuze” și „Aveți dreptate și multă lume este dezinformată că în România se muncește pe minim”, i-au dat unii dreptate.

„Așa este, posibilitătile sunt multe și atractive, niciodată nu au avut românii atâtea șanse de a se realiza. Problema este la ei, trebuie să-și dorească și să vadă oportunitătile. Nimic nu cade din cer, orice realizare necesită muncă multă, voință și poate și un dram de noroc. Faptul că am intrat în UE a fost cea mai bună oportunitate”, a dezvoltat altcineva subiectul.

Evident, nu au lipsit nici vocile mai critice. „Atâta timp cât sistemul va fi piramidal, adică același ca înainte de '90, Președinte - Parlament, Prim-ministru, președinți consilii județene și prefecți, fără de a căror știre nu mișcă niciun fir, nici măcar primarii care sunt doar paiațe, nu ne vom compara cu Occidentul!”, a intervenit altul.

„Precis! Doar că, după tot efortul, școală, muncă serioasă, te trezesti că vine băiatul/ fata/ mătușa lui tăticu' și ia jobul ăla bine plătit. Să ne uităm la calitatea conducătorilor de instituții de stat și companii și la încrengăturile dintre ei. În rest, mesaj super motivator să se ducă tinerii serioși și pregătiți unde văd cu ochii”, a fost altă abordare.

Au existat și voci care au nuanțat totul, parțial dându-i dreptate, iar parțial contrazicându-l. „Ai dreptate parțial. Prezinți unele aspecte de normalitate ca membri UE ca un succes de parcă am fi privilegiați față de alți cetățeni ai UE. Uiți însă particularitățile din România care fac să scârbească cetățenii - peste 65% din veniturile obținute (impozit, TVA, CASS) se întorc la stat și nu primesc nimic din partea acestuia - educație, servicii medicale, apărare etc. Și arunci apare întrebarea - de ce să nu obțin venituri similare în alt stat UE unde mi se reține mai puțin și chiar beneficiez de aceste servicii din partea statului ca să pot recunoaște Contractul social menționat de Rousseau acum vreo 200 și ceva de ani . Adică revenim la dictonul latin « Ubi bene, Ibi patria » . Când vom avea asta in România nu mai avem emigrație a românilor ci imigrație.”