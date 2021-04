Andrei Ivan: N-am avut noroc astăzi

Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Andrei Ivan, a declarat, duminică seară, că formaţia sa nu a avut noroc la meciul cu FCSB, scor 0-0, la care a ratat un penalti, potrivit news.ro.

“Eu am obţinut penaltiul şi Cicâldău este primul care şutează de la 11 metri. N-am avut noorc astăzi, am ratat şi penalti. Nu am fost într-o zi norocoasă, trebuie să mergem înainte. Ne gândim acum la meciul cu CFR. Mai este o finală cu cei de la CFR, sperăm să câştigăm”, a spus Ivan.

FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul cu CS Universitatea Craiova, disputat, duminică, pe teren propriu, la Giurgiu, în etapa a XXIX-a a Ligii I. În minutul 60, Andrei Ivan a fost faultat în careu de Miron, iar arbitrul Cojocaru a dictat penalti. Cicâldău a executat şi Vlad a respins în corner balonul şutat de de la 11 metri.