Andrei Pleșu face PRAF Guvernul Dăncilă: 'Pentru guvernanți reacția normală la un miting de protest e bâta'

Andrei Pleșu critică extrem de dur intervenția în forță a Jandarmeriei în cazul protestului diaspora de vineri seara.

"Rămânem cu un gust foarte prost, cu sentimentul că pentru guvernanți reacția normală la un miting de protest e bâta. În mod normal, mitingul de protest este o instituție definitorie a democrației. Dacă puterea, în loc să ia acest miting drept un prilej de dialog, de analiză, de recalibrare a actului guvernamental, înțelege să reacționeze brutal, speranțele pentru o îmbunătățire a lucrurilor sunt minimale. Din păcate, nu s-a obținut decât încă o dovadă că această guvernare este falimentară, că nu are un comportament normal, că nu are împuternicirea să-și exercite puterea. În mod sofistic, ea vorbește mereu despre alegerile câștigate. Totuși au fost câștigate cu un procent destul de palid. Or, alegerile câștigate nu înseamnă că cei care au câștigat pot să bată câmpii patru ani. Există o regulă. Cei care au câștigat trebuie să respecte promisiuni, comportamente, proceduri democratice. Ideea că după ce ai câștigat alegerile poți să îți dai poalele peste cap, să tai și să spânzuri este o idee de periferie politică și democratică. Nu este o idee normală. S-a câștigat încă o dovadă că această guvernare este submediocră, incompetentă, obraznică și periculoasă", a declarat Andrei Pleșu la RFI.

