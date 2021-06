După 12 ani de şcoală în România, Andy Varga a ales, anul trecut, o facultate britanică. Una de teatru. Primul an de studiu nu a fost chiar cel pe care şi-l imagina, mai ales din pricina pandemiei de COVID-19. Tânăra se consideră însă norocoasă pentru că a putut prinde ultimul tren pentru un candidat din România – trenul dinaintea Brexitului.Oricum, pentru toţi tinerii care iau în considerare studiile în străinătate, Andy le recomandă să ia această decizie”Ar fi cea mai înţeleaptă. Motivul este simplu: sistemul de învăţământ din România este extrem de înapoiat, are multe lipsuri şi este greu să te dezvolţi. Numai anul acesta, am auzit de scandalul cu profesoara de suedeză de la Universitatea din Bucureşti şi cel cu studenţii de la Drept care cu siguranţă au copiat pentru că au promovat prea mulţi. Şi, din păcate, una dintre probleme o reprezintă şi cadrele didactice. Nu toate, însă majoritatea au un comportament care nu mai are ce căuta la catedră de foarte multă vreme. Mentalitatea de "mă respecţi pentru că eu sunt profesorul" nu mai dă roade cu generaţiile care vin. Aici, profesorii sunt implicaţi trup şi suflet când îţi predau şi îţi explică ceva şi, aparent un aspect extrem de important, le spui pe nume. În România, avem exemplul "doamna doctor Mădălina Adam", un cadru didactic care a frecat menta jumătate din curs doar ca să ştie studenţii asta conchide Andy Varga. Sursa: Adevarul