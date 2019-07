Angajat al unei organizații caritabile internaționale, răpit de insurgenții islamiști în nord-estul Nigeriei

Insurgenți islamiști au răpit cel puțin un angajat al organizației caritabile internaționale Action Against Hunger în nord-estul Nigeriei, au declarat surse locale, informează cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.

Atacatorii au ucis un șofer și au răpit șase sau șapte persoane aflate într-un vehicul, incidentul având loc joi în apropiere de orașul Damasak din statul nigerian Borno, au precizat sursele.

Citește și: Cutremur de surprafaţă de 5,3 grade, produs în Atena - USGS

Nu este clar dacă printre persoanele rănite se numără și cetățeni străini.

Organizația Action Against Hunger a refuzat momentan să comenteze incidentul.

În urmă cu nouă luni, un grup afiliat rețelei teroriste Stat Islamic a executat un voluntar ce lucra pentru Crucea Roșie, care a fost răpit în luna martie 2018 în nord-estul Nigeriei.