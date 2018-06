Anglia a învins Tunisia, 2-1, cu un gol marcat în minutul 91: Harry Kane a făcut dubla - VIDEO

Reprezentativa Angliei a învins, luni, cu scorul de 2-1, selecţionata Tunisiei, într-un meci din Grupa G a Cupei Mondiale din Rusia, disputat la Volgograd. Ambele goluri ale englezilor au fost marcate de Harry Kane, ultimul în minutul 90+1.

Kane a deschis scorul în minutul 11, trimiţând în plasă mingea respinsă de Hassan la o lovitură cu capul a lui Stones. Tot Kane a stabilit scorul final, 2-1, în minutul 90+1, cu o lovitură cu capul, după un corner, scrie news.ro.

Pentru Tunisia a înscris Sassi, în minutul 35, dintr-un penalti acordat pentru un fault al lui Walker la Ben Youssef.

Tunisia: Hassen (Ben Mustapha ’15) - Bronn, S. Ben Youssef, Meriah, Maaloul - Skhiri, Sassi – Sliti (Ben Amor ’74), Khazri (Khalifa ’85), Badri - F. Ben Youssef. Selecţioner: Nabil Maaloul

Anglia: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Henderson, Dele Alli (Loftus-Cheek ’80), Lingard (Dier ‘90+3), Young – Sterling (Rashford ’68), Kane. Selecţioner: Gareth Southgate

Meciul a fost arbitrat de columbianul Wilmar Roldan.

Tot luni, Belgia s-a impus cu 3-0 în faţa naţionalei lui Jaime Penedo, Panama.

Etapa a doua a Grupei G programează, la 23 şi 24 iunie, partidele Belgia – Tunisia şi Anglia – Panama.

În clasament conduce Belgia, cu trei puncte, urmată de Anglia, tot cu trei puncte, de Tunisia şi Panama, ultimele două fără puncte.

Captain Kane comes through for England in stoppage time! pic.twitter.com/g27zfflL6e