Animaţia 'Cum să-ţi dresezi dragonul 3' a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

Animaţia „Cum să-ţi dresezi dragonul 3/ How to Train Your Dragon: The Hidden World” a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, scrie news.ro.

Filmul, pentru care şi-au împrumutat vocile Cate Blanchett, Gerard Butler, Kit Harington şi Jonah Hill, între alţii, a generat încasări de 754.994 de lei şi a fost vizionat de 33.863 de spectatori, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia.

Thrillerul „Scapă, dacă poţi!/ Escape Room”, regizat de Adam Robitel, a debutat pe locul al doilea, cu încasări de 625.287 de lei şi 28.531 de spectatori.

Filmul de aventuri „Drumul unui câine către casă/ A Dog's Way Home”, inspirat de cartea omonimă a lui W. Bruce Cameron şi regizat de Charles Martin Smith, s-a clasat pe locul al treilea, în coborâre două poziţii, după ce, în al doilea weekend de la premieră, a generat încasări de 303.022 de lei şi a fost vizionat de 16.052 de spectatori.

Drama „Calmul dinaintea furtunii/ Serenity”, cu Matthew McConaughey şi Anne Hathaway în distribuţie, a debutat pe locul al patrulea în topul românesc, cu încasări de 276.806 lei şi 12.927 de spectatori.

Comedia „Familie de-a gata/ Instant Family”, cu Mark Wahlberg şi Rose Byrne în distribuţie, a coborât un loc, până pe cinci, după al treilea weekend de la premieră, când a generat încasări de 247.580 de lei şi a fost vizionată de 11.653 de spectatori.

Citește și: Organizatorii Galei Oscar a făcut publică lista vedetelor care vor înmâna râvnitele trofee+

Thrillerul „Glass”, cu James McAvoy, Bruce Willis şi Samuel L. Jackson în distribuţie, s-a clasat pe locul al şaselea, în coborâre patru poziţii, după al treilea weekend de la lansare, când a generat încasări de 242.512 lei.

„Aquaman”, cu Jason Momoa şi Amber Heard în distribuţie, a coborât tot patru locuri, până pe şapte, cu încasări de 221.389 de lei şi 9.255 de spectatori, în al şaptelea weekend.

Drama cu accente de thriller „Papillon”, cu Charlie Hunnam şi Rami Malek în distribuţie, a ocupat locul al optulea, în coborâre o poziţie, după al treilea weekend de la premiera românească. Filmul a generat încasări de 135.497 de lei şi a fost vizionat de 6.036 de spectatori.

Filmul de acţiune „Capcana/ Destroyer”, cu Nicole Kidman şi Sebastian Stan în distribuţie, s-a clasat pe locul al nouălea, în coborâre patru locuri, după al doilea weekend de la premieră, când a generat încasări de 126.676 de lei şi a fost vizionat de 5.747 de spectatori.

Locul al zecelea a fost ocupat de drama istorică „Mary regina Scoţiei/ Mary Queen of Scots”, cu Saoirse Ronan şi Margot Robbie în distribuţie. Filmul a coborât patru locuri după al doilea weekend de la premieră, când a generat încasări de 104.183 de lei şi a fost vizionat de 4.855 de spectatori.