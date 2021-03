Animaţia 'The Mitchells vs. The Machines' va fi lansată de Netflix pe 30 aprilie

Animaţia „Familia Mitchell împotriva roboţilor/ The Mitchells vs. The Machines”, comedie de acţiune, va fi lansată de Netflix pe 30 aprilie.

Lungmetrajul regizat de Mike Rianda, după un scenariu pe care l-a scris împreună cu Jeff Rowe, are în centru o familie obişnuită care se confruntă cu cea mai mare provocare din existenţa sa: salvarea lumii de la apocalipsa roboţilor, potrivit news.ro.

Totul începe când ciudata, dar creativa Katie Mitchell este acceptată la şcoala de film a visurilor sale. Ea este nerăbdătoare să plece cât mai repede de acasă şi să cunoască persoane asemenea ei, dar tatăl ei iubitor insistă ca întreaga familie să o conducă la şcoală, pentru a întări legăturile familiale în această călătorie.

Când credeau că nimic nu mai poate contribui la înrăutăţirea călătoriei, brusc începe răscoala roboţilor. De la telefoane inteligente la aspiratoare robotizate şi la maleficele jucării Furby, toate sunt folosite pentru a captura toţi oamenii de pe planetă. Acum salvarea omenirii depinde de membrii familiei Mitchell, inclusiv de mama Linda, o eternă optimistă, ciudatul frăţior Aaron, căţelul Monchi şi doi roboţi prietenoşi, dar cam prostuţi.