Animația 'Vivo' și filmul de acțiune 'Sweet Girl', cu Jason Momoa, între premierele lunii pe Netflix

Lungmetrajul „Vivo”, aventură animată pe muzica lui Lin-Manuel Miranda, şi filmul de acţiune „Sweet Girl”, cu Jason Momoa în rol principal, se numără între premierele lunii august pe Netflix, potrivit news.ro.

Regizată de Kirk DeMicco, animaţia „Vivo” urmăreşte un kinkaju special. El e un animăluţ care trăieşte în pădurile tropicale, dar îşi petrece timpul cântând pentru mulţimile adunate în Havana, alături de dragul său stăpân Andrés, interpretat de Juan de Marcos de la Buena Vista Social Club.

Lungmetrajul, lansat pe 6 august, spune o poveste despre curaj, prieteni neaşteptaţi care devin membri ai familiei şi credinţa că muzica te poate ajuta să fii deschis către noi lumi.

Pentru personajele din acest film şi-au împrumutat vocile Lin-Manuel Miranda (Vivo), câştigător al premiilor Tony, Grammy şi Pulitzer şi creator al musicalurilor „Hamilton” şi „In the Heights”, Zoe Saldaña (Rosa), Juan de Marcos (Andrés), Brian Tyree Henry (Dancarino), Michael Rooker (Lutador), Nicole Byer (Valentina), Ynairaly Simo (Gabi) şi cântăreaţa Gloria Estefan (Marta).

Thrillerul de acţiune „Sweet Girl”, regizat de Brian Andrew Mendoza, cu Jason Momoa şi Isabela Merced în distribuţie, va fi lansat de Netflix pe 20 august.

Familist devotat, Ray Cooper (Jason Momoa) jură să aducă în faţa justiţiei compania farmaceutică responsabilă de retragerea de pe piaţă a unui medicament care ar fi putut salva vieţi, chiar înainte ca iubita lui soţie (Adria Arjona) să moară de cancer. Atunci când încercarea lui de a afla adevărul îi pune în pericol pe el şi fiica sa, Rachel (Isabela Merced), acţiunile lui Ray se transformă într-o misiune de răzbunare, menită să apere tot ce i-a mai rămas din familie.

O noutate va fi şi „The Witcher: Nightmare of the Wolf”, o poveste anime ce extinde universul „The Witcher”, care relatează trecutul vânătorilor de monştri şi îl prezintă pe mentorul lui Geralt, Vesemir, un tânăr vânător neînfricat. Filmul va avea premiera pe 23 august.

Pe lângă acestea vor fi disponibile pe platformă, între altele, al doilea sezon din „Control Z”, „Brand New Cherry Flavor”, „Gone for Good”, al doilea sezon al serialului spaniol „Valeria”, „The Defeated”, „The Chair”, cu Sandra Oh în rol principal, primele şase sezoane din „Downton Abbey”, „Post Mortem: No One Dies in Skarnes”, „Nevertheless”, „Sparking Joy”, „The Swarm”, „The Kissing Booth 3”, „Beckett”, „Out of my league”, „He's All That”, „Munich”, „Memoirs of a Geisha” şi „The Good Shepherd”.