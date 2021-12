ANM: Trei avertizări cod galben de ceață emise joi dimineață

Valabil de la : 30-12-2021 ora 6:20 până la : 30-12-2021 ora 9:00



In zona : Județul Cluj: Huedin, Aghireșu, Poieni, Căpușu Mare, Mănăstireni, Sâncraiu, Izvoru Crișului;



Se vor semnala : ceață, care determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului