Antoanela Manac, fata căreia i-a fost furată crucea de Bobotează, la Constanța, a primit alta de la ÎPS Teodosie

Fata căreia i s-a furată crucea de Bobotează, la Constanța, a primit, joi, altă cruce în loc, de la ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. La finalul liturghiei, Antoanela Manac a primit, pe lângă crucea de lemn, și o icoană cu Sf. Antonie cel Mare, ocrotitorul său spiritual, anunță MEDIAFAX.

Antoanela Manac, campioană națională și balcanică la triathlon, s-a aruncat de Bobotează în mare pentru a prinde una dintre crucile aruncate în apă. După ce a ajuns prima la cruce, tânăra a fost agresată de un alt competitor, care i-a smuls crucea din mână.

Citește și: Nume grele!Fostul șef de cabinet al premierului Adrian Năstase, Remus Truică , așa-zisul prinț Paul Al României, avocatul Robert Roșu și afaceristul Dan Andronic, implicați într-un dosar readus la lumină de DNA

„M-am echipat corespunzător și în momentul în care ÎPS Teodosie a urcat în barcă să meargă în larg, am plecat înot de la mal încercând să mă strecor printre pietre și stabilopozii de acolo. Am înotat până la prima cruce, am ridicat-o așa cum s-a văzut în toate filmările din media și mai departe a început circul. Drăgoi Ionuș ofticat că altfel nu îl pot numi s-a urcat pe mine și mi-a smuls crucea din mână spunându-mi că e crucea lui și el a luat-o. Agresiv a început să mă lovească și am luat decizia să mă întorc înot la mal fără să stau să mă iau la bătaie pentru cruce în mijlocul mării”, a povestit pe Facebook Antoanela Manac imediat după eveniment.

Pentru a repara nedreptatea ce i-a fost făcută tinerei, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, i-a dat, joi, Antoanelei Manac altă cruce în loc.

„Anul acesta, pentru prima dată, o cruce din cele trei a fost prinsă de o fată dar un băiat i-a luat-o...Este o fată foarte credincioasă, o sportivă cu performanță. De aceea, vreau să-i dau ceea ce i s-a furat și nu se cuvenea să i se fure. N-am știut ce s-a petrecut, dar, după ce am aflat, trebuie să reparăm această lipsă, s-o plinim. Vă oferim acum această cruce de la Bobotează, sfințită și binecuvântată, să vă fie de mult folos în viață. Odată cu performanțele sportive să aveți, mai ales, performanțe duhovnicești, care sunt mai de folos. Această cruce este semn al Jerftei Domnului... și a devenit semn al vieți noastre. Dumnezeu să vă ajute să purtați această cruce", i-a transmis Arhiepiscopul Tomisului tinerei campioane, la finalul liturghiei de joi.

Citește și: Opinie: Pentru ce a fost atacat Tudor Gheorghe?

Totodată, Ierarhul Tomisului i-a oferit Antoanelei și o icoană cu Sf. Antonie cel Mare, ocrotitorul său spiritual.