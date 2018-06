Antoine Griezmann anunţă echipa la care va juca fotbal din sezonul următor - VIDEO

Atacantul francez Antoine Griezmann a anunţă că va rămâne la Atletico Madrid şi în sezonul viitor.

Griezmann era dorit de FC Barcelona, Paris Saint-Germain şi Manchester United, scrie news.ro.

El are în prezent un salariu de 14 milioane de euro, cel mai mare salariu la echipa antrenată de Diego Simeone.

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglishpic.twitter.com/ByD8Cju5Yb