Antonel Tănase: 'Dacă este cineva potrivit să ocupe poziția de premier, acesta e Ludovic Orban'

Antonel Tănase, fost secretar general al guvernului, afimă că „dacă cineva este potrivit să ocupe poziția de premier în aceste vremuri marcate de o criză sanitaro-economică fără precedent, acesta este Ludovic Orban”, potrivit Mediafax.

„Dacă este cineva potrivit să ocupe poziția de Premier în aceste vremuri marcate de o criză sanitaro-economică fără precedent, peste care se adaugă și tensiunea societății îngrijorată și speriată de virusul COVID-19, acesta este Ludovic Orban. Și am să explic această declarație brută, fiindcă orice susținere clară, fără echivoc, trebuie să se bazeze pe argumente”, afirmă Antonel Tănase.

Fostul secretar general al Guvernului spune că Ludovic Orban, în ultimul an, a dat întregii clase politice o lecție de civism, prin asumarea unui Guvern de uzură care a trecut țara prin criză, conștient fiind că nu avea cum să iasă bine din așa ceva.

„Niciun Guvern, oricât de competent ar fi, nu are cum să mulțumească o societate îngrijorată pentru ziua de mâine și speriată de virus. Niciun Guvern, oricât de abil, din nicio țară, oricât de dezvoltată, nu a putut adopta măsuri populare, ignorând prezența pandemiei. Așadar, Ludovic Orban a fost mereu conștient că nu va câștiga în acest an premiul de Cel Mai Popular Prim Ministru, însă nu s-a retras, nu a abandonat, a scos castanele din foc cu mâinile lui și și-a asumat scoaterea României din criză chiar din momentul T0, când a reușit să facă imposibilul, adică să îi dezlipească de pe scaune pe Viorica Dăncilă și camarila lui Dragnea. Ludovic Orban nu are o categorie socială favorită și nu a legiferat doar pentru elite. Ludovic Orban, împreună cu Guvernul pe care l-a condus, a oferit sprijin pentru pensionari, muncitori, creștini, atei sau antreprenori, fără a favoriza sau dezavantaja pe cineva. Printre măsurile luate de Guvernul Orban în acest an pandemic au fost și câteva bâlbe sau greșeli. Însă aceste erori nu au fost făcute din rea credință, ci din cauza faptului că această pandemie nu a mai avut un precedent, deci nu au existat protocoale sau exemple de bune practici, astfel greșelile au fost inerente”, spune Tănase.

Fostul secretar general al SGG adaugă faptul că toate deciziile luate de Ludovic Orban împreună cu miniștrii Cabinetului său au avut ca scop protejarea sănătății populației și oferirea sprijinului acolo unde era nevoie de el.

El afirmă că dacă Ludovic Orban va fi nominalizat din nou Premier, „România va continua să se dezvolte”.

„Îmi declar toată susținerea pentru domnul Orban, fiindcă știu că cel care a avut curaj să țină România pe linia de plutire în cea mai grea perioadă a ei, se va descurca mult mai mult decât onorabil atunci când România va fi liniștită și stabilă. Succes, Ludovic Orban”, conchide Antonel Tănase.

Ludovic Orban și-a dat demisia din funcția de premier imediat după alegerile parlamentare, în urma unei discuții cu președintele Klaus Iohannis, din cauza scorului mic obținut de PNL.