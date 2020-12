Antonel TANASE: Vă mulțumesc! Împreună, am determinat schimbarea și am reușit să ne schimbăm destinul!

Vă mulțumesc! Împreună, am determinat schimbarea și am reușit să ne schimbăm destinul! După zeci de ani de guvernări nocive pentru România și pentru București, am reușit să schimbăm macazul. Datorită efortului vostru, al tuturor, făcut astăzi, în vremuri deosebit de dificile, de pandemie, putem să privim cu încredere spre viitor.

De mâine începem să construim, să implementăm planul de dezvoltare al României și al Noului București!

Împreună vom salva o țară, țară noastră, România, de la dezastrul la care a fost adusă de guvernările socialiste.

Vom implementa cel mai solid program de guvernare, care prevede investiții de 80 de miliarde de euro din fonduri europene.

Sănătatea oamenilor ocupă primul loc în preocupările Guvernului Ludovic Orban. Vom face investiții fără precedent în sistemul de sănătate, pentru a depăși cu bine această pandemie cu care ne confruntăm.

Avem cea mai bună variantă de prim-ministru, Ludovic Orban, cea mai bună colaborare cu președintele țării, Klaus Iohannis, și cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Și, acum, datorită votului de astăzi, vom avea și un Parlament responsabil, care va pune pe primul loc interesele românilor și nevoile lor. Dragi prieteni, aceste alegeri au fost decisive pentru destinul nostru. Vă mulțumim că ați venit la vot! A fost un moment istoric, un moment de cumpănă pentru dezvoltarea României și pentru viitorul țării noastre la nivel internațional! L-am trecut cu bine, datorită vouă!

