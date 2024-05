VIDEO Momentul în care un bărbat cade din avion

Într-o înregistrare video postată pe rețelele de socializare se vede cum un angajat al aeroportului aflat într-un avion Airbus A320 al companiei indoneziene Transnusa se uită înapoi, în timp ce discută cu personalul de la bord, iar echipa de la sol mută scara.

An airport ground worker fell from an airplane when the stepladder used for boarding was unexpectedly removed by his colleagues during preparations for take-off in Jakarta, Indonesia, on May 14.



The employee sustained non-life-threatening injuries, according to local news. pic.twitter.com/bPMlvDrC83