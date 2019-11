Antrenorul echipei Chindia Târgovişte, Viorel Moldovan, mândru de jucătorii lui după egalul cu Universitatea Craiova

Antrenorul echipei Chindia Târgovişte, Viorel Moldovan, a declarat că este mândru de jucătorii lui, care au obţinut un rezultat de egalitate cu Universitatea Craiova, evoluând mai mult de o oră în inferioritate numerică, anunță news.ro.

"Vreau să-mi felicit băieţii pentru că au fost senzaţionali. Mai bine de o oră să joci în inferioritate numerică împotriva Universităţii Craiova, o echipă foarte bună, să obţii un rezultat de egalitate este echivalentul unei victorii pentru noi, un punct important. Normal, ne-am fi dorit să câştigăm acest meci, dar ţinem cont de contextul meciului. Bravo şi felicitări băieţilor mei! Au depus un efort colosal, au fost senzaţionali. La pauză le-am dat exemplul celor de la Rennes, care în opt oameni au reuşit să pună în dificultate CFR-ul şi le-am spus că şi noi putem face acelaşi lucru. Trebuia să scoatem lovituri libere în preajma careului advers şi am reuşit acest lucru, să le speculăm la maximum. Băieţii au muncit, au fost extraordinari şi mă bucur pentru ei. Îi felicit! Cu un plus, şi trebuie să scot în evidenţă acest lucru, pentru Ovidiu Bic, care a fost senzaţional şi aşa e viaţa întotdeauna. Jucător împrumutat de Craiova care a reuşit să marcheze împotriva echipei care l-a împrumutat. Fiind sub contract cu Universitatea Craiova, a dat dovadă de mare mare caracter şi mă bucur că l-am băgat de la început. Am avut în această săptămână o discuţie cu el să văd care e starea lui de spirit vizavi de acest joc şi m-am convins că are o dorinţă enormă de a juca şi de a demonstra împotriva propriei echipe. Bineînţeles că studiem poziţionarea adversarului, chiar am spus la pauză că trebuie neapărat să scoatem o fază fixă în preajma careului. Ştiam că pleacă toţi în gura porţii la astfel de faze fixe, i-am urmărit şi la Clinceni, au lăsat acea zonă liberă, Bic s-a făcut pierdut acolo şi am speculat la maximum. Păcat că am luat golul egalizator destul de repede. Nu vreau să fac aprecieri (n.r. - la faza loviturii libere din care a marcat Craiova), nu vreau să comentez arbitrajul, sunt prea mândru şi nu vreau să găsesc alibiuri, nu vreau să intru în această branşă a antrenorilor care acuză arbitrajul. OK, a fost sau nu a fost, asta este viaţa, mergem înainte, noi trebuie să fim puternici din punct de vedere mental şi să nu căutăm scuze şi alibiuri niciodată din acest punct de vedere. Asta încerc să le transmit băieţilor, să fie drepţi şi sunt mândru de ei pentru că am reuşit să ţinem în şah Universitatea Craiova, o echipă pretendentă la câştigarea campionatului, cu jucători foarte buni", a declarat Moildovan, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

CSU Craiova a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, duminică, în depalsare, la Ploieşti, cu Chindia Târgovişte, în etapa a XVI-a a Ligii I. Oltenii au avut peste o oră de joc superioritate numerică.

Au marcat: Bic '62 / Cicâldău '64.

1-0, min. 62: Neciu a pasat dintr-o lovitură liberă lateral dreapta către Bic, care, nemarat în marginea careului, a înscris cu un şut de la 15 metri.

1-1, min. 64: Cicâldău a executat o lovitură liberă de la 22 de metri, balonul intrând în poartă după ce a fost deviat de un jucător din zid.

Ivancici a fost eliminat în minutul 27, cu roşu direct, pentru că l-a lovit cu cotul în figură pe Bălaşa.