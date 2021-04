Antrenorul echipei Sepsi, după egalul cu FCSB: 'Cred că am fost mai periculoşi astăzi decât FCSB'

Tehnicianul echipei Sepsi, Leo Grozavu, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu FCSB, scor 1-1, că jucătorii săi merită felicitări pentru atitudine şi felul în care s-au mobilizat în special în repriza a doua, când au fost mai periculoşi decât adversarii, relatează News.ro.

“Băieţii merită felicitaţi pentru atitudine, pentru modul cum s-au mobilizat cel puţin în a doua repriză. Cred că am fost mai periculoşi astăzi decât FCSB. Specific, am primit gol la o fază care nu anunţa nimic. Din păcate se întâmplă la joc, nu putem fi supăraţi pe lucruri de-astea. În repriza a doua am reuşit să arătăm mult mai bine faţă de prima. Am fost mai periculoşi. În prima repriză, prea puţin”, a spus Grozavu la posturile care transmit Liga I.

Citește și: Fotbal - Manchester City a raportat pierderi de 126 milioane de lire sterline

Formaţia FCSB a remizat, sâmbătă seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa XXX, ultima a sezonului regulat al Ligii I. Meciul a fost arbitrat de Iulian Călin. Echipa bucureşteană este lider în clasament, cu 65 de puncte, cu două mai mult decât CFR Cluj, care va juca în ultima etapă a sezonului regulat duminică, în deplasare, cu Universitatea Craiova.

Golurile au fost marcate de Pavol Safranko ’57 pentru gazde şi Florin Tănase ‘6 pentru FCSB.