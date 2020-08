Antrenorul FCSB, Toni Petrea, după victoria cu Astra Giurgiu: 'Va fi dificil în cupele europene. Trebuie să recuperăm'

Tehnicianul echipei FCSB, Toni Petrea, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Astra Giurgiu, scor 3-0, că i-a plăcut prestaţia jucătorilor săi în prima parte a partidei şi că partea a doua va fi analizată, relatează News.ro.

„Am început cu dreptul, o victorie importantă pe un teren pe care se câştigă destul de greu puncte. Jocul mi-a plăcut în prima parte, partea a doua o să o analizăm. Ne dorim de la meci în meci să jucăm din ce în ce mai bine. Fizic stăm ok. Trebuie să ne recuperăm, va fi un meci dificil (n..r – în cupele europene). Trebuie să fim foarte atenţi şi să mergem mai departe”, a spus Petrea la Look Plus.

Formaţia FCSB a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa Astra Giurgiu, în prima etapă a Ligii I.

Au marcat Man ’33, Tănase ’36 şi Moruţan ’90+1 (penalti).