Antrenorul echipei Sepsi acuză aribitrajul, după ce a pierdut meciul cu Universitatea Craiova: 'Să nu vezi penaltiul! Este rea intenţie!'

Tehnicianul echipei Sepsi, Leo Grozavu, a declarat, sâmbătă, după meciul cu Universitatea Craiova, scor 0-1, că formaţia sa este în continuare dezavantajată de arbitri, la fel ca în sezonul trecut. El a precizat că Sepsi ar fi trebuit să beneficieze de un penalti şi a pus sub semnul întrebării şi golul oaspeţilor, relatează News.ro.

“Supărat de modul cum s-a desfăşurat şi sezonul trecut. Toată lumea se plânge, dar cred că Sepsi a fost cea mai dezavantajată echipă. Am început un nou campionat care... nu are rost să mai discutăm. Băieţii au făcut o partidă bună, nu am ce să le spun. Sigur, a fost acea faţă pe care puteam să o tratăm cu mai multă responsabilitate. Dar cred că am avut penalti în minutul 80 şi ceva. Sunt suspendat pentru că nu am voie nici măcar să vorbesc, nu am jignit pe nimeni. Mă deranjează că sunt arbitri care chiar nu vor. Este rea intenţie, părerea mea. Să nu vezi penaltiul. Şi o fi având Koljic viteză, dar a marcat de la jumătate de metru de poartă, iar apărarea noastră la 6-7 metri”, a spus Grozavu la Look Plus.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în prima etapă a Ligii I. Golul a fost marcat de Koljic, în minutul 88.

Meciul a fost arbitrat de Radu Petrescu.