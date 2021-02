Anumite operaţiuni care vizează locuinţe ar trebui condiţionate de existenţa unei poliţe de asigurare obligatorie, spune directorul general al PAID

Ar trebui găsite şi alte pârghii prin care anumite operaţiuni care vizează locuinţa, respectiv închiriere, vânzare sau cumpărare, să fie condiţionate de existenţa unei poliţe de asigurare obligatorie, a afirmat, joi, într-o conferinţă de specialitate, Nicoleta Radu, director general PAID România, potrivit Agerpres.

"Anul trecut, portofoliul nostru a crescut uşor, dar din păcate nu atât de mult pe cât noi am fi dorit, având în vedere că, totuşi, oamenii s-au lovit de acest eveniment pe care nu l-au aşteptat şi care putea fi asociat cu evenimentele cu frecvenţă mică, dar impact ridicat ca acelea pe care noi le asigurăm. De-a lungul anilor, am observat că legea existentă (Legea nr. 191, n.r.) nu se poate aplica în forma în care a fost scrisă iniţial. De aceea am militat împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru modificarea unor prevederi cu privire la aplicarea legii. Considerăm şi noi că trebuie găsite alte instituţii abilitate pentru acest lucru. Acum există un proiect de modificare a legii în Parlament unde sperăm să discutăm despre aceste posibilităţi reale de aplicare a legii şi pentru a găsi cea mai eficientă metodă. În afară de această aplicare de către autorităţi, împreună cu ASF am considerat că ar trebui găsite şi alte pârghii prin care anumite operaţiuni care vizează locuinţa, respectiv închiriere, vânzare sau cumpărare, să fie condiţionate de existenţa unei poliţe de asigurare obligatorie. Sperăm să avem această înţelegere din partea parlamentarilor pentru a mai găsi câteva pârghii în a pune în aplicare această lege", a subliniat Radu.

La ora actuală, este în vigoare Legea nr. 191 din 2 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 6 iulie 2015.Conform datelor publicate pe site-ul Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a ajuns, pe 31 ianuarie 2021, la aproximativ 1,778 milioane, comparativ cu circa 1,730 milioane de poliţe active în aceeaşi perioadă din 2019.Peste trei sferturi (75,2%) dintre poliţele active la nivel naţional erau încheiate în mediul urban şi 24,8% în mediul rural, iar, în funcţie de tipul de locuinţă, 94,8% din poliţele PAD vizează locuinţele de tip A (cele cu structura de rezistenţă din beton armat, metal sau lemn, cu pereţii exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic) şi 5,2% locuinţele de tip B (cele cu pereţii exterior din cărămidă nearsă sau material nesupus unui tratament termic sau chimic).Pe regiuni, cele mai multe poliţe active sunt în: Transilvania (21% din total), Bucureşti (20%) şi Muntenia (18%). La polul opus, cu cele mai puţine poliţe, se află zonele Maramureş şi Bucovina - cu câte 3% din total.

PAID emite asigurările obligatorii pentru locuinţe din iulie 2010. Obiectivul principal al PAID este cuprinderea în asigurare pentru cele trei riscuri de catastrofă naturală - cutremure, inundaţii şi alunecări de teren - a tuturor locuinţelor din România.



Poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor (PAD) costă 20 euro în cazul locuinţelor tip A (suma maximă asigurată 20.000 euro) şi 10 euro în cazul locuinţelor tip B (suma asigurată fiind de 10.000 euro).



