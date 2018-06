Anunț de ULTIMĂ ORĂ de la meteorologi - Fenomene extreme în plină vară în România. Prognoza pe 4 zile

Meteorologii anunţă că vremea va fi în continuare răcoroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în mai multe zone din ţară. Şi în Bucureşti, vremea va fi răcoroasă și va deveni instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și, mai ales după-amiaza și noaptea, se vor semnala averse și descărcări electrice.

LUNI Vremea se va menține răcoroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales după-amiaza, când vor fi ploi de scurtă durată și, posibil, descărcări electrice, local în nord-vestul teritoriului și în zonele de deal și munte și izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade in Maramures și 28 de grade in sudul Munteniei, cu cele mai ridicate valori în Muntenia, iar cele minime se vor situa, în general, între 8 și 18 grade.

BUCUREŞTI Vremea se va menține răcoroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 12...14 grade.

MARTI

Vremea va fi în continuare răcoroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în regiunile sudice și în zonele de deal și de munte, unde local vor fi averse și descărcări electrice. În restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala izolat, mai ales în regiunile vestice și centrale. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud-estul țării și, de scurtă durată, asociat ploilor.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade in Maramures și 28 de grade in sudul Moldovei si in nord-estul Munteniei, cu cele mai ridicate valori în estul țării, iar cele minime se vor situa, în general, între 11 și 19 grade.

BUCUREŞTI Vremea va fi răcoroasă și va deveni instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și, mai ales după-amiaza și noaptea, se vor semnala averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 14...15 grade.

MIERCURI

Vremea va fi instabilă și rece în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări accentuate și vor fi averse și, izolat, posibil, descărcări electrice, în majoritatea regiunilor. Pe arii restrânse cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în est și sud, precum și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 12 și 19 grade.

BUCUREŞTI Vremea va fi instabilă și rece. Cerul va avea înnorări accentuate și va ploua temporar, mai ales în cursul zilei, când și vântul va avea unele intensificări. Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 15...16 grade.

JOI

Vremea se va menține instabilă. În cea mai mare parte a țării, cerul va avea înnorări accentuate și, temporar, mai ales în cursul zilei, vor fi averse, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului. Temperaturile maxime, în creștere față de ziua precedentă, dar încă sub normele perioadei, se vor încadra între 22 și 29 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 11 și 19 grade.

BUCUREŞTI Vremea se va menține instabilă și răcoroasă. Cerul va avea înnorări accentuate mai ales în cursul zilei și, temporar, va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, în creștere față de ziua precedentă, se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 15...16 grade. De vineri până duminică vremea se va menține răcoroasă. Local și temporar va ploua în toate regiunile, mai ales în primele zile ale intervalului.