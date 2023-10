Anunț de ultimă oră făcut de Joe Biden din Israel: 'Trebuie făcută dreptate, dar israelienii să nu fie mistuiți de furie!'

Biden va cere Congresului american un pachet de apărare „fără precedent” pentru Israel. El a vorbit despre „soldații pensionați care intră din nou în pericol” și „medici civili”, care execută misiuni de salvare. „Statul Israel s-a născut pentru a fi un loc sigur pentru poporul evreu din lume”, spune președintele SUA, adăugând că dacă țara nu ar exista astăzi „ar trebui să o inventăm”, relatează BBC.

Biden spune că, deși s-ar putea să nu simtă asta chiar acum, Israelul „trebuie din nou” să fie un loc sigur pentru poporul evreu și promite că SUA vor face „tot ce ne stă în putere” pentru ca acest lucru să se întâmple.

„Nu există o prioritate mai mare” decât eliberarea și întoarcerea în siguranță a ostaticilor luați de Hamas, spune Biden.

El vorbește despre cum este să simți pierderea celor dragi, după ce chiar el și-a pierdut propriul fiu, simpatizând cu familiile israeliene care au pe cei dragi pierduți. Acesta este ceea ce știu, spune el, că „nu vor fi niciodată cu adevărat plecați”. „Ceva care nu se pierde niciodată cu adevărat este dragostea ta pentru ei și dragostea lor pentru tine”, spune el.

„Șapte octombrie a devenit cea mai mortală zi de la Holocaust” pentru comunitatea evreiască. el spune. "Lumea a privit atunci, a știut, lumea nu a făcut nimic."

„Cei care așteaptă cu disperare să afle soarta unei persoane dragi”, a spus el, referindu-se la cei care au fost luați ostatici. „Nu ești singur”, a adăugat el. „Urmăm toate căile pentru a-i aduce acasă pe cei deținuți de Hamas”.

Președintele SUA spune că poporul palestinian „suferă foarte mult și” și vorbește despre palestinienii care și-au pierdut viața. Am fost „revoltat și întristat” de pierderea enormă de vieți omenești din Gaza în urma exploziei de la spital de aseară, spune el, adăugând că dovezile în acest moment indică „o rachetă trasă de un grup terorist în Gaza”.

Oamenii din Gaza au nevoie de hrană, apă, medicamente și adăpost, spune el, și spune că este esențial că ajutorul este adresat civililor și nu Hamas.

Dacă Hamas deturnează asistența, spune el, „va demonstrat încă o dată că nu au nicio grijă pentru bunăstarea poporului palestinian”.

Biden adaugă că lucrează cu parteneri din regiune, cum ar fi Egiptul, pentru a se asigura că ajutorul poate ajunge în enclavă.

Biden spune că mesajul său către orice stat sau „actor ostil” care se gândește să atace Israelul este un „nu, nu, nu”.

El a spus că atacul asupra Israelului a fost descris ca fiind 9/11, dar el spune că pentru o națiune la fel de mare ca Israel a fost ca 15 9/11.

Atacul va fi provocat israelienilor „șoc, durere, furie” pe care „eu și mulți americani am înțelege”, spune Biden.

Trebuie făcută dreptate, spune Biden, dar îi avertizează pe israelieni să nu fie mistuiți de furie.

„Israelul a fost de acord că asistența umanitară poate începe să se deplaseze din Egipt în Gaza”, a spus președintele american.

„Lucrăm în strânsă cooperare cu guvernul Egiptului, ONU și agențiile sale, cum ar fi Programul Alimentar Mondial și alți parteneri din regiune, pentru ca camioanele să treacă peste graniță cât mai curând posibil”, a spus Biden.

SUA „luptă fără echivoc pentru protecția vieții civile în timpul conflictului”, a spus Biden în timpul declarațiilor de la Tel Aviv, adăugând: „Oamenii din Gaza au nevoie de hrană, apă, medicamente, adăpost”.

„Astăzi am cerut cabinetului israelian, cu care m-am întâlnit de ceva timp în această dimineață, să fie de acord cu furnizarea de asistență umanitară care salvează vieți civililor din Gaza, pe baza înțelegerii că vor fi inspecții și că ajutorul ar trebui să meargă către civili și nu Hamas”, a spus Biden.

My team and I have touched down in Israel to stand in solidarity with the Israeli people following Hamas's terrorist attack.



Join me as I address the people of Israel in Tel Aviv: https://t.co/LHTLwArx93