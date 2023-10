Armata israeliană a găsit vinovatul pentru masacrul de la spitalul din Gaza: 'Fie e o defecțiune tehnică, fie e o lansare eșuată din Gaza. Spital nu e o țintă'

Armata israeliană (IDF) a emis o declarație în care precizează că nu vizează spitale, la două ore după o explozie la Spitalul Gaza, atribuită de Hamas Israelului, despre care se spune că a provocat 500 de decese, relatează Times of Israel.

„Un spital este o clădire extrem de sensibilă și nu este o țintă a IDF. IDF investighează sursa exploziei și, ca întotdeauna, acordă prioritate preciziei și fiabilității”, a declarat armata israeliană pentru Fox News.

Talya Lankri, un ofițer superior de rezervă și fostul șef adjunct al Consiliului Național de Securitate, afirmă, de asemenea, la știrile Canalului 12 israelian că „IDF nu lovește spitalele. Asta nu este o țintă.” Ea spune, prin urmare, că ea crede că investigația IDF asupra incidentului „fie va arăta un fel de defecțiune tehnică, fie o lansare eșuată de un fel sau altul din interiorul Gaza”.

De asemenea, Forțele de Apărare Israelului spun că, pe baza „informațiilor , o rachetă eșuată a Jihadului Islamic Palestinian (PIJ) a provocat explozia mortală la spitalul din Gaza”.

Într-o declarație, IDF spune că „în urma unei analize a sistemelor operaționale ale IDF, a fost efectuat un baraj de rachete inamice spre Israel, care a trecut în vecinătatea spitalului, când a fost lovit”.

„Conform informațiilor, din mai multe surse pe care le avem, organizația PIJ este responsabilă pentru focul [rachetă] eșuat care a lovit spitalul”, adaugă IDF.

Reacții după tragedia de la spital:

????BREAKING: Initial investigation by IDF shows explosion at the hospital in Gaza was caused by a failed Hamas rocket launch. (See video of the failed launch) pic.twitter.com/V7yUe3n63L