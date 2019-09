Apar primele acuzații - Ce a făcut Mario Iorgulescu, după ce a UCIS un tânăr

Apar acuzații în urma accidentului soldat cu moartea unui tânăr, cauzat de Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu.

"Doctorii spun ca e in stare grava dar martorii spun ca dupa accident era in picioare vorbea... a sunat pe tata Gino si sanchi ca e in stare grava sa nu io fi facut testele alea ca era drogat si sarea lumea in cap... asa va fi achitat si tanarul intra in pamant si el isi continua distractia si pokeru... drogareala si femeile. Pacat ca se intampla asa ceva", a scris bărbatul pe Facebook, potrivit România TV.