Apelul lui Klaus Iohannis: Nu luaţi cu asalt magazinele şi farmaciile

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut, joi, un nou apel la informarea din surse oficiale în contextul infecţiilor cu noul coronavirus potrivit Agerpres.

"O atitudine prudentă şi responsabilă nu echivalează sub nicio formă cu panica. Evitaţi propagarea de ştiri false, alarmiste, nu contribuiţi la diseminarea unor informaţii care produc isterie, anxietate şi comportamente iraţionale. Dacă auziţi un zvon, nu îl răspândiţi mai departe şi descurajaţi-i pe ceilalţi să o facă! Pandemia de informaţii false şi de minciuni este extrem de periculoasă şi de nocivă. Informaţi-vă doar din surse oficiale! Urmăriţi comunicările publice făcute de instituţiile statului, urmăriţi canalele oficiale de transmitere a ştirilor. Am constatat cu toţii cât de mult rău pot produce asemenea ştiri false, precum cele care circulă acum - cică oraşe întregi din România urmează să intre în carantină. Nu ne aflăm într-un asemenea scenariu! Nu luaţi cu asalt magazinele şi farmaciile!", a spus Iohannis.El a reiterat că autorităţile care gestionează situaţia creată de noul coronavirus, au luat din timp măsurile necesare pentru a limita efectele negative şi a subliniat că pentru ca acestea să fie eficiente este necesar să fie urmate cu stricteţe de toţi românii."Respectarea fără excepţie a regulilor de igienă reprezintă principala linie de apărare împotriva răspândirii virusului şi cu toţii putem contribui din acest punct de vedere la diminuarea riscului de contaminare. Limitarea cât de mult posibil a contactului social, evitarea aglomeraţiilor, flexibilizarea programului de lucru sunt alte măsuri care contribuie foarte mult la reducerea transmiterii virusului. Carantina sau autoizolarea acolo unde se impun sunt obligatorii, oricât de neplăcute ar fi sau oricât disconfort temporar ar crea. Nedeclararea tuturor informaţiilor către medici şi ignorarea restricţiilor de autoizolare sau de carantină pot avea efecte foarte grave atât asupra persoanei care face aceste lucruri, cât şi asupra apropiaţilor săi sau chiar asupra întregii comunităţi. Împiedicând răspândirea virusului în comunitate, câştigăm timp preţios pentru a lupta cu acest flagel. Comportându-ne responsabil şi prudent sprijinim în mod direct atât medicii, cât şi oamenii bolnavi care au realmente nevoie de îngrijire de specialitate. Peste tot în lume, în cazul unei epidemii sau pandemii, sistemul medical este supus unei presiuni uriaşe. Depinde de fiecare dintre noi să punem umărul la atenuarea acestei presiuni. Ajutând medicii, îi ajutăm practic pe semenii noştri a căror viaţă sau sănătate ar fi în mare pericol fără asistenţă medicală", a afirmat preşedintele Iohannis.Şeful statului a arătat că în contextul actual sunt sectoare ale economiei care suferă pierderi grele şi multe companii a căror activitate este periclitată."Din acest motiv, am prezidat ieri prima şedinţă a unui grup de lucru interguvernamental constituit special pentru a identifica acele căi şi soluţii directe menite să sprijine aceste sectoare şi mediul de afaceri. În urma procesului de analiză, vom veni cu măsurile care pot ajuta direct şi eficient", a menţionat Klaus Iohannis.El s-a declarat optimist că România va trece cu bine peste această criză provocată de noul coronavirus."Deşi nimeni nu poate oferi garanţii, sunt optimist că vom trece împreună cu bine peste această grea încercare pentru români şi pentru România. Separaţi suntem slabi în faţa oricărei vulnerabilităţi, pe când împreună, cu omenie, încredere şi spirit de întrajutorare, vom reuşi să depăşim toate obstacolele", a adăugat Iohannis.