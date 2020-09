Alegeri municipale Reggio Calabria, președintele asociației românești din Reggio: „vrem să ajutăm orașul nostru să fie frumos”

În sfârșit, în Reggio Calabria, străinii nu mai sunt atât de mulți străini! Sunt Iancu Mura Ana - scrie ea într-o notă - românca, președintele asociației românilor din Reggio din comunitatea din via Aschenez și am decis să fac să se audă vocea, nu doar românii, care sunt acum angajați în Reggio Calabria, au un loc de muncă, o dragoste, o familie, a copiilor născuți în Italia, dar mai presus de toate să ducem mai departe programul de coeziune socială și culturală pe care l-am pus în programul primarului Giuseppe Falcomatà, în special în lista Reset în care am ales să aplic pentru reînnoirea Consiliului Municipal din 20-21 septembrie următor.

Cei care nu cunosc oboseala muncii, insultele rasiștilor, marginalizarea celor care „îi ajută acasă” nu știu -continuă el - vocea lui Hristos care pentru noi nu este doar un ghid moral, ci întotdeauna susține în momente de dificultate. Vrem să ajutăm să readucem acest oraș la frumusețe și bunătate, chiar și în relațiile dintre oameni.

Suntem mulți și majoritatea acestui oraș este alcătuit din oameni decenți, oameni cărora nu le-ar plăcea decât binele, oameni care au fost întâmpinați și care astăzi își întâmpină și își propun propriile idei și speranțe. Acesta este motivul pentru care nu mi-a fost greu să aleg pe ce parte să fiu!

Întotdeauna de aceeași parte, de partea lui, îi vede pe toți ca pe frații și surorile sale, oameni care au luptat și luptă nu pentru un fotoliu, ci pentru binele orașului și al Reggio, fără distincție de sex, rasă sau religie. Numai binele orașului, doar serviciul pe care toată lumea îl poate oferi pentru binele orașului ", conchide.