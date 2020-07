Aproape toate paturile de spital rezervate pacienţilor COVID-19 din judeţul Arad au fost ocupate

Aproape toate paturile de spital rezervate pacienţilor COVID-19 din judeţul Arad erau ocupate miercuri şi autorităţile estimează că va fi depăşită capacitatea actuală în circa două zile, motiv pentru care vor operaţionaliza spitalul de campanie amenajat, în starea de urgenţă, la Expo Internaţional Arad.

Coordonatorul Grupului de sprijin pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad, Gheorghe Domşa, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că "aproape a fost atinsă capacitatea de spitalizare a pacienţilor COVID-19".Paturi libere mai există în Secţia Matern a spitalului, fiind astfel destinate femeilor care urmează să nască şi sunt suspecte sau sunt infectate cu noul coronavirus.Conform sursei citate, secţiile COVID-19 ale SCJU au 203 paturi şi în judeţ existau 274 de bolnavi miercuri, însă o parte dintre aceştia erau la domiciliu, la cererea lor. Astfel, dacă toţi ar fi trebuit internaţi, nu ar fi existat suficiente locuri libere."Stăm ceva mai bine cu privire la paturile ATI pentru pacienţii COVID-19, unde o jumătate sunt libere. Din cele 27 existente, 14 sunt ocupate în acest moment", a precizat Domşa.El a adăugat că spitalul de campanie, amenajat la începutul lunii aprilie la marginea municipiului, în cadrul Expo Internaţional Arad, va fi operaţionalizat în circa două zile. Aici există 240 de paturi, care vor fi destinate pacienţilor cu forme uşoare şi medii ale bolii.Cu privire la situaţia în care a ajuns judeţul Arad - care cu doar trei săptămâni în urmă fusese declarat de autorităţi "liber de COVID-19", pentru că nu mai exista niciun caz nou de două săptămâni şi nici persoane internate -, şeful Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Arad, Horea Timiş, a declarat, pentru AGERPRES, că "este doar începutul unei contaminări comunitare"."În acest moment, toate prognozele noastre sunt sumbre. După 'momentul zero', când nu am mai avut cazuri, primele infectări depistate au fost de import, la persoane care au venit din străinătate sau din judeţe cu multe cazuri. Acum avem câteva focare în judeţ care sunt sub control, deci nu ne gândim neapărat să punem aceste localităţi în carantină. Trebuie să ne gândim că şi dacă am izola epidemiologic unele localităţi, transmiterea comunitară tot va avea loc în judeţ, pentru că vin bolnavi din afara ţării sau din alte judeţe. De aceea insistăm ca oamenii să se protejeze, să respecte regulile de bază, cum sunt purtatul măştii, spălatul pe mâini cât mai des şi evitarea aglomeraţiilor", a spus Horea Timiş.Noile cazuri de infectare din judeţul Arad, după aşa-numitul "moment zero", au început să apară în a doua săptămână din iulie şi de atunci au fost depistaţi 274 de bolnavi. De la începutul pandemiei, în judeţ au fost confirmate ca infectate 990 de persoane, dintre care 21 în ultimele 24 de ore. 81 de pacienţi spitalizaţi au decedat.