Apropiere PSD-UNPR: Întâlnire Liviu Dragnea-Gabriel Oprea, în cadru festiv. Ce spune un apropiat al liderului PSD

O apropiere PSD-UNPR este o variantă tot mai plauzibilă în ultima perioadă. Cea mai recentă dovadă este o întâlnire care ar fi avut loc între Liviu Dragnea și Gabriel Oprea, in ciuda relației tensionate dintre cei doi, așa cum reiese din replicile pe care și le-au transmis public.

G4Media a scris despre o întâlnire care ar fi avut loc, pe 8 noiembrie, de ziua onomastică a lui Gabriel Oprea, între acesta și liderul PSD, la un restaurant al MAI de pe Stirbei Vodă.

De altfel, în cea mai mare parte a evolutiei politice a partidului, UNPR a fost apropiat de PSD, candidând, de cele mai multe ori, pe aceleași liste.

La întâlnire au participat și Codrin Ștefănescu și Marian Oprișan.

"Am fost cu Liviu Dragnea și Marian Oprișan la ziua de nume a lui Gabriel Oprea. (n.red- 8 noiembrie, sfinții MIhail și Gavril). Nu am vorbit nimic de politică,. Am fost la un spriț, relația mea cu Gabriel Oprea o știe toată lumea", a declarat, pentru Flux24,secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu.

Astfel, nu ar suprinde pe nimeni daca in curând apropierea ar fi confirmata oficial, prin reactivarea aliantei politice PSD-UNPR.