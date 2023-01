Aproximativ 100 de câini din rasa Shih-tzu, salvaţi în stare precară dintr-o casă din Marea Britanie

Societatea regală de prevenire a actelor de cruzime împotriva animalelor (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - RSPCA) din Marea Britanie caută stăpâni pentru aproximativ 100 de câini din rasa Shih-tzu, dar şi pentru puii lor, care au fost găsiţi anul trecut într-o casă în care erau crescuţi pentru reproducţie, relatează luni The Independent.

Animalele neglijate au fost găsite subnutrite, infestate cu purici şi viermi intenstinali şi murdare de excremente.

A fost lansat un apel pentru găsirea unor stăpâni iubitori pentru cei 96 de câini, descoperiţi în stare precară în oraşul Torquay din comitatul Devon, şi pentru cei circa 50 de pui născuţi între timp, potrivit Agerpres.

Purtătoarea de cuvânt Sammy Howard a declarat pentru BBC că RSPCA a găsit câinii după ce un locuitor din zonă s-a plâns de zgomot.

Cu toate că au fost salvaţi 96 de câini, în prezent numărul lor a ajuns la circa 150, multe dintre femele fiind gestante la acel moment, a adăugat ea.

După ce au fost salvaţi, în luna octombrie a anului trecut, câinii au fost împărţiţi în grupuri şi distribuiţi mai multor filiale RSPCA pentru a fi reabilitaţi şi daţi spre adopţie.

"Au avut un start dificil în viaţă şi nu vor decât să ajungă într-o locuinţă şi să fie recunoscători că cineva i-a luat. Vor fi speriaţi şi ar putea dura câteva luni până să înceapă să aibă încredere în oameni - ceea ce este dificil când îi ceri cuiva să primească un câine în casă. Nu vom renunţa la speranţa că există undeva oameni pentru aceşti câini", a spus Howard.