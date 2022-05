Aproximativ 1.000 de apeluri la 'Numărul copilului', înregistrate de la începutul acestui an

Potrivit datelor făcute publice de directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Brăila, Simona Cimpoae, într-o informare pe tema Programului naţional de suport pentru copii "Din grijă pentru copii", la nivelul judeţului Brăila, în primele cinci luni ale acestui an, s-au întregistrat 971 apeluri la numărul 119.Simona Cimpoae a precizat că cele mai multe dintre sesizări la 119 au venit din partea părinţilor, care au reclamat cazuri de bulllying în unităţile de învăţământ, iar în astfel de situaţii reclamate s-a luat legătura cu şcoala respectivă şi s-a încercat rezolvarea problemei împreună cu reprezentanţii unităţii de învăţământ.Directorul DGASPC a subliniat că, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, există o persoană de legătură special desemnată pentru programul "Din grijă pentru copii".Principalele probleme semnalate de copiii şi adulţii care au apelat numărul 119, de la începutul acestui an, vizează neglijarea, abuzul emoţional, fizic şi sexual asupra minorilor.În ceea ce priveşte abuzurile sexuale asupra minorelor, DGASPC Brăila a fost sesizată anul trecut de către Secţia Obstretică şi Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila cu privire la existenţa a 16 cazuri de minore care au născut, iar de la începutul acestui an au fost înregistrate şase astfel de cazuri."Anul trecut am fost sesizaţi de către Secţia Obstretică şi Ginecologie a Spitalului Judeţean cu privire la existenţa unui număr de 16 minore care au născut, iar de la începutul acestui an avem şase mame minore. Îngrijorător este faptul că vârstele fetelor care rămân însărcinate, ca şi în acest caz, sunt din ce în ce mai mici. Cauzele care duc la o astfel de situaţie sunt mai multe, ele se referă în principal la modelul familial, pentru că fetele provin din familii, nu sunt din sistemul de protecţie, la dificultăţile financiare pe care le întâmpină familiile, la lipsa de educaţie", a completat Simona Cimpoaie.