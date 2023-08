Șapte filme în competiția oficială la Bucharest International Film Festival

Cea de-a XIX-a ediţie a prestigiosului Bucharest International Film Festival (BIFF), care va avea loc în perioada 15-22 septembrie, aduce şapte filme în competiţia oficială.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis luni AGERPRES, cele şapte filme confirmate în competiţia BIFF-2023 sunt:

* "Totem", regizat de Lila Aviles (Premiul juriului ecumenic - Berlinale 2023).

* "The Sweet East", în regia lui Sean Price Williams (nominalizat la Cannes Film Festival 2023 - Quinzaine des cineastes).* "Disco Boy", semnat de Giacomo Abbruzzese (Ursul de Argint Berlinale 2023 - Contribuţie Artistică Remarcabilă Helene Louvart).* "Past Lives" este un film scris şi regizat de Celine Song care a avut premiera mondială anul acesta la Festivalul de Film de la Sundance şi în Germania, la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, conform Agerpres.* "Inside the Yellow Cocoon Shell", regizat de Pham Thien An (trofeul Camera d'Or la cea de-a 76 ediţie a Festivalului de Film de la Cannes).* "Day of the Tiger (Tigru)", regizat de Andrei Tănase (care a avut premiera mondială anul acesta la Festivalul de Film de la Rotterdam, nominalizat la Marele Premiu al Juriului în cadrul Festival premiers plans D'Angers 2023).* "Ein schoner Ort (A Good Place)", în regia Katharinei Huber (nominalizat la categoria Cineasti del presente din cadrul Festivalului de film de la Locarno 2023)."Competiţia Festivalului Internaţional de Film de la Bucureşti aduce în 2023 (...) filme ale unor cineaşti care au reuşit să cucerească critica şi uneori şi juriile de la Berlinale, Cannes, Rotterdam, Sundance sau Locarno. Filme de debut riscante, proaspete şi pline de viaţă, care ajung pentru prima dată în România şi care vor avea o şansă la premiu, în cadrul celui mai important festival de lungmetraje din capitala ţării, pentru a fi descoperite de publicul cinefil", a declarat Jose Cabrera, curatorul competiţiei BIFF 2023.Spectatorii vor avea şansa de a se bucura de pelicule premiate şi aclamate la festivaluri internaţionale de prestigiu, la Sala Mare-ARCUB, Cinema Muzeul Ţăranului, CREART - Grădina cu filme şi Cinema Union.Singura competiţie din Bucureşti dedicată exclusiv lungmetrajelor, BIFF este organizat de Fundaţia Charta şi Asociaţia Culturală Grigore Vasiliu Birlic, sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu al României şi realizat cu sprijinul Ministerului Culturii, în parteneriat cu Primăria Capitalei prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti.Biletele vor putea fi achiziţionate curând atât de la cinematografele partenere cât şi online de pe eventbook.ro.AGERPRES este partener media al BIFF