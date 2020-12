Șapte persoane înjunghiate mortal într-un orășel din nord-estul Chinei - Video

Un bărbat înarmat cu un cuţit a ucis şapte persoane şi a rănit alte şapte în acest weekend în nord-estul Chinei, a relatat presa de stat, conform căreia agresorul este divorţat, paranoic şi 'nutreşte resentimente faţă de societate', transmite luni France Presse, potrivit AGERPRES.

Drama s-a produs duminică dimineaţa, pe străzile din orăşelul Kaiyuan din provincia Liaoning, potrivit site-ului televiziunii CCTV, care citează poliţia locală.

Pe traseul între un magazin de fructe şi legume şi o baie comunală, un localnic de 62 de ani 'a înjunghiat la întâmplare trecători', până când a fost arestat de forţele de ordine.

'Ancheta a stabilit că el îşi pierduse fiul şi că soţia sa divorţase. Asocial şi excentric, avea gânduri paranoice şi nutrea resentimente faţă de societate', notează CCTV, precizând că acest caz face obiectul unei anchete.

Atacurile cu cuţit nu sunt rare în China, unde portul armelor de foc este interzis cetăţenilor de rând.

Astfel de atacuri sunt comise la întâmplare de persoane care se consideră victime ale injustiţiei şi dornice să se răzbune pe societate.

În februarie 2019, un bărbat care îşi bănuia soţia de adulter a înjunghiat mortal opt oameni şi a rănit alţi şapte într-un sat din provincia nord-vestică Gansu.

În aprilie 2018, în provincia Shaanxi (nord), un tânăr de 28 de ani a ucis nouă liceeni care ieşeau de la şcoală, rănind alţi 12. El a justificat apoi că a dorit să se răzbune pentru că fusese victima hărţuirilor pe când era elev al aceluiaşi liceu.

At 8:14 (UTC +8) on December 27, 2020, a knife wound occurred in Longxin Fruits and Vegetables, Kaiyuan City. The suspect Yang M. has been arrested and brought to justice. Currently, the case is under further investigation. pic.twitter.com/7XFnZJTn8m