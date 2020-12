20 de bărbați și o femeie în Guvernul Cîțu! Ce spune politologul Alina Mungiu-Pippidi

Raluca Turcan, propunerea PNL la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este singura femeie din Guvernul Cîțu. „Numai mie mi se pare că e jenant să dai unei femei postul alteia (Violeta Alexandru), de parcă ar fi vorba de osul rezervat cîinelui la o masă altfel pentru oameni?”, se întreabă politologul Alina Mungiu-Pippidi într-un editorial publicat pe romaniacurata.ro pe care îl redăm integral:

„Feministele din România au sărit în sus de supărare că o comisie parlamentară pentru egalitatea de gen a ajuns la AUR și au lansat apeluri disperate la partidele de guvernare să salveze din mîna extremiștilor acest simbolic instrument de luptă. Evident, reiese cumva din apelul lor că e vina AUR, devenit celebru prin butadele lui Sorin Lavric despre femei și că Făt-Frumos de dreapta trebuie să salveze prințesa-comisie din ghearele balaurului sexist aflat și mai la dreapta. Dar e fals: balarul nu a răpit prințesa, ci doar a prins-o în brațe cînd Făt-Frumos a dat cu ea de pământ în căutarea unor rente mai lucrative. Că trebuie privite lucrurile în față: comisia a ajuns la AUR că i-au dat șuturi toți ceilalți, și ea există că e nevoie să ne conformăm la reguli și cutume internaționale. Altfel, partidele noastre ar fi mulțumite cu un Parlament și un guvern ocupat doar de bărbați, cu mici excepții pentru amante și soții, eventual fiice.

Că progresiștii din România numai progresiști nu sunt, iar publicul de dreapta a ajuns inferior celui din Teleorman se vede din faptul că guvernul Cîțu a reușit să producă un guvern cu o singură femeie ministru, Raluca Turcan, fosta secretară a lui Teodor Stolojan, pe baza meritului public declarat că are relații bune cu șeful (bărbat) al statului Klaus Iohannis (dna Turcan e parlamentar de Sibiu de mai multe mandate). Numai mie mi se pare că e jenant să dai unei femei postul alteia (Violeta Alexandru), de parcă ar fi vorba de osul rezervat cîinelui la o masă altfel pentru oameni? În schimb, cînd Dragnea numea un guvern cu jumătate femei și punea prima femeie prim ministru a fost o enormă revoltă morală la dreapta: nimeni nu a văzut nici un cîștig de a avea o femeie pesedistă în locul unui bărbat pesedist. Ludovic Orban sau Mihai Tudose, ale căror realizări academice sau politice rămîn necunoscute, poate vreun arheolog al viitorului să le dezgroape de pe undeva, nu au provocat nici o revoltă și nu găsești pe mediile sociale nici un fel de bancuri la adresa submediocrității lor. În schimb, a fost curat patriotic să o înjuri în cei mai ordinari termeni pe Viorica Dăncilă, care a condus guvernul fără să ia o critică în presa străină în cea mai expusă perioadă din istoria sa, cînd România avea președinția UE. O adevărată datorie morală să te simți superior intelectual juristei de întreprindere din Teleorman, de la ultimul grobian de pe forumuri la Radu Paraschivescu, care a ajuns să publice colecții de idioțenii și gafe pentru un public care nu găsește alte resurse de împlinire intelectuală decît să își piardă vremea citind așa ceva! Evident, unui asemenea public nu îi trebuie comisie pentru egalitate de gen, sau comisie contra discriminării, pentru un asemenea public toate astea sunt mofturi corecte politic și băgate pe gîtul poporului nostru altfel curat proeuropean de către UE. Nu e simpatic că aceste partide sunt descrise de vechiul meu prieten Mirel Bran în Le Monde în fiecare articol ca fiind pro-valori europere? Cînd Papahagi și Neamțu jubilau pe forumuri că au scos egalitatea de gen din școli am citit în Le Monde că populiștii de la PSD sunt principalii ideologi ai anti-feminismului la români. Fake news, sau orbire sistematică? Remarc în trecere că presa română nu a comentat deloc faptul că UE a tăiat banii europeni la două orașe poloneze pentru că au interzis căsătoria homosexuală. Ar fi fost de interes să aflăm părerea pro-europenilor noștri despre asta (eventual citată în Le Monde) , dar nu e greu de ghicit că ar fi fost cam pe unde e feminismul.

Întrebat despre situație, dl. Orban a spus sec: nu e vina noastră (adică liberalii sunt OK, ei au dat un os la cîine), avem parteneri, le-am dat locurile, ei au hotărît și au pus numai bărbați. Asta e, ce să îi faci, liderii (bărbați) și generalii (bărbați) nu cunosc femei (nu trec de gradul de maior, probabil) în cercurile lor înalte, numai Violeta și Raluca sunt excepții, și ele fac cu rîndul. Uitam pe Cioloș, care conduce ”Renew” (nu e parodie), inputul lui e evident, el a făcut ca Anca Dragu, care ar fi avut calificări pentru Finanțe, lucrînd pe vremuri la FMI) să ajungă măcar președinte a Senatului (unde nu are nici o calificare, și de altfel a purces imediat la acțiuena inutilă și populistă de a reduce numărul de parlamentari, tot mintea lui Băsescu cea de pe urmă). Anca e un bun exemplu de a arăta că femei se găseau, dacă le căuta cineva, dar evident cu o meritocrație în care fiecare ajunge nu unde se pricepe ci unde s-a ordonat nu are ce ieși decît ce a ieșit. Aici se vede că și influența lui Iohannis e limitată, Iohannis este în favoarea egalității de gen și a practicat-o la președinție: e clar că aici nu a putut face nimic.

Dar dacă nu avem femei, o să spună careva! Mai exact, nu avem femei de succes în profesiuni în care accesul e limitat, ceea ce arată că femeile nu au acces egal cu bărbații. În profesiunile liberale, ca avocatură sau afaceri, femeile se descurcă perfect. Dar, ce să vezi, aproape că nu sunt femei rector, nu sunt femei director în sectorul de stat, nu sunt femei regizor, și așa mai departe! Și cînd vreo femeie e auzită și impresionează lumea aude ce am auzit eu (dați un search Google pentru documentare) că am un creier masculin, sau că sunt singura femeie din România mai inteligentă decît bărbații. Bărbații din categoria care vorbesc în generalizări despre bărbați sau femei (și nu au învățat că se spune ”din experiența mea” sau ”conform sondajelor, majoritatea…”) ajung lideri de opinie și crează opinie, și din cauza zgomotului lor lumea nu percepe cît de multe femei de valoare sunt.

De exemplu, pot să întreb și eu de ce Vlad Voiculescu, căruia înțeleg că i-a luat vreo zece ani să capete o calificare în business fără vreo legătură cu sănătatea e un ministru mai potrivit al Sănătății decît partenera lui în Magicamp, proiectul european pentru copiii bolnavi de cancer, Melenia Medelanu? De ce pentru ea, inițial mult mai celebră și sigur mai carismatică, acest proiect a fost o descoperire a vocației pentru caritate, iar pentru el o rampă de lansare politică? Poate pentru că tatăl lui e securist? Pentru că are un un unchi lobbyst în industria de medicamente? Sau pentru că el e bărbat și ea e femeie, și asta e ordinea naturală a lucrurilor, femeia îngrijește bolnavii, și bărbatul managerizează? Ea nu vrea putere, dar el da?

Sau de ce e sora lui Dan Barna trecută cu vederea? Mi se pare că au căpătat la fel de multă experiență în materie de fonduri europene pe vremea proiectului descris de RISE, cînd el inventa firme pentru persoane cu dizabilități (sau invers) ca să ia bani europeni, și o recruta pe soră-sa ca să îi dea un proiect? De ce el, și nu ea, trebuie să fructifice politic această experiență?

Alternative erau. Fără efort:

Ministerul de Externe: orice femeie de pe lista de ambasadoare femei e la fel de calificată ca dl. Aurescu. E adevărat că nu fumează trabuc.

Ministerul Finanțelor Publice: Anca Dragu

Ministerul Educației: Măriuca Talpeș sau Ligia Deca (președinție).

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale: Lucia Varga

Ministerul Culturii: Iulia Popovici

USR PLUS

Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene: Aura Răducu (tehnocrata din guvernul Cioloș dată afară ca să fie dat SRI contractul SIL Analytics de către Cristian Ghinea) sau Florina Presadă. Mai sunt persoane bune în MFE dar nu le dau numele ca să nu le compromit.

Ministerul Sănătăţii: Diana-Loreta Păun (consilier președinție). Dar mai sunt românce la OMS, știți.

Ministerul Justiției: orice femeie avocat care a lucrat vreodată la APADOR CH, orice asistentă a Monicăi Macovei din Parlamentul European sau Monica Macovei.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării: Măriuca Talpeș sau Oana Moraru

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – orice femeie din top Forbes/Capital antreprenori femei (top anual, listează 50 de persoane)

UDMR nu e la acest capitol mai bun ca dreapta românească. De ani de zile Rozalia Biro, o veterană a listelor negre, e șefa asociației femei. Dar ar fi putut să o promoveze măcar pe Csilla Hegedus la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și a Administrației, ca să nu mai spun că la mediu e plină lumea transilvană ONG de activiști femei iar la tineret și sport a fost cîndva Gabi Szabo. Nu le e jenă?

Nu le e. Prima calitate vizibilă a acestei majorități parlamentare e lipsa ei de jenă, sau nu ar sfida acquisul comunitar și valorile europene prin guvernul lor pur masculin, prin colecția de bărbați al căror merit principal că și-au dat la fund colegele, partenerele actuale și foste fără nici un alt merit decît sentimentul masculin al îndreptățirii propriei puteri”.