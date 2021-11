Arafat: Avem o tendință certă de descreștere a cazurilor pozitive SARS-COV-2

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că în ultima săptămână s-a înregistrat o „descreștere clară” a numărului de noi cazuri de COVID-19, însă situația de la terapie intensivă este în continuare dramatică, ceea ce înseamnă în continuare un număr ridicat de decese.

„Cert este o tendinta de descrestere. Avem o descrestere clara a cazurilor pozitivate in ultima saptamana”, a spus Arafat.

„La sectiile de terapie intensiva descresterea nu este atat de evidenta. ATI in continuare va avea impactul mai prelungit si o perioada de latenta de 2-3 saptamani pana vom vedea si acolo o descrestere semnificativa. La nivelul deceselor vedem in continuare un numar semnificativ, desi in scadere, dar cu cat avem mai multi pacienti la ATI si decesele vor fi semnificative”, a adăugat acesta.