Arafat pregătește cel mai tare tun (Comentariu)

Raed Arafat a pregătit terenul pentru a confisca o parte din Ministerul Sănătății. Pare de necrezut, dar chiar așa stau lucrurile. În acest sens, Ministerul de Interne a devenit autor al unui proiect de lege supus deja dezbaterii publice. Scandalul este uriaș. Asistăm la un atentat dintre cele mai grave la adresa sănătății publice. Și, de asemenea, la o bătălie politică a cărei principală consecință poate fi ruperea coaliției.

Oricât pare de halucinant, este adevărat. În condițiile în care Ministerul Sănătății este, în mod suspect și anticonstituțional, scos de pe lista instituțiilor care avizează un proiect legislativ care privește domeniul pe care îl păstorește, Ministerul de Interne a redactat și pus în dezbatere publică un proiect de act normativ prin care asistența medicală de urgență, precum și transportul pacienților grav bolnavi către spitale, în cadrul căruia li se asigură și primul ajutor, urmează să fie preluate de către Ministerul de Interne. Prin urmare competențele SMURD, care face parte din Departamentul pentru Situații de Urgență subordonat Ministerului de Interne și condus de Raed Arafat, urmează să se extindă și asupra unei părți a populației a cărei salvare presupune o asistență medicală specializată și promptă, precum și intervenții și transport de la domiciliu la spital, prin intermediul ambulanțelor de care dispune Ministerul Sănătății.

Să simplificăm lucrurile pentru a ne face mai bine înțeleși. În prezent, conform statisticilor, în 91% dintre situațiile care necesită intervenții de urgență pentru salvarea vieții unor oameni intervin ambulanțele aparținând Ministerului Sănătății, care sunt însoțite de personal de specialitate. Subordonat, firește, tot Ministerului Sănătății. Doar în 9% dintre cazuri intervin ambulanțele SMURD care constituie practic un sistem paralel aflat în subordinea lui Raed Arafat. Însăși existența acestui sistem paralel este o anomalie care deseori pune între paranteze șansa de supraviețuire a unor persoane. Aparținând Departamentului pentru Situații de Urgență condus de Arafat și subordonat Ministerului de Interne, SMURD-ul nu lucrează cu personal medical specializat decât în măsura în care îl împrumută de la Ministerul Sănătății.

Acum peștele cel mare urmează să fie înghițit de peștele cel mic. 9% urmează să înghită 91%. Iar rezultatul va fi fie că primul ajutor ne va fi acordat de lucrători ai Ministerului de Interne, polițiști, pompieri și jandarmi, fie de personal „împrumutat” de la Ministerul Sănătății , instituție care nu va mai avea niciun control asupra acestuia. Viața și sănătatea oamenilor va fi pusă într-un mare pericol. Situația este atât de absurdă, încât o putem compara cu un alt scenariu teoretic posibil, cum ar fi ca în viitor de incendiile din natură să se ocupe nu pompierii, ci lucrătorii Ministerului Agriculturii.

Am semnalat insistent în repetate rânduri, și cât se poate de apăsat, că Raed Arafat este scăpat de sub control, că acționează ca un electron liber, că și-a creat un stat în stat, că sub pretextul pandemiei și mai nou al războiului din Ucraina încearcă din răsputeri să dobândească puteri discreționare în cât mai multe domenii și pe care le exercită prin veritabile atentate la banul public. Am publicat chiar un document oficial care a apărut pe site-ul DSU Brașov, din care reieșea intenția explicită a acestuia de a-și crea o armată proprie alcătuită din 30.000 de persoane dotată cu uniforme, armament, autoturisme cu girofar și așa mai departe. În timp ce noi, câțiva jurnaliști, am lătrat cât am putut, caravana Arafat a trecut impasibilă mai departe, atingând astăzi un nou nivel.

Cum a fost posibil ca Ministerul Sănătății, direct implicat chiar prin Constituția statului la gestionarea stării de sănătate a populației, să fi sărit de pe lista avizatorilor acestui proiect de lege? Presupun însă că alte două ministere au rămas implicate. Ministerul de Justiție și Ministerul Finanțelor. Ambele ministere aparțin PNL. Ca de altfel și Ministerul de Interne. Doar Ministerul Sănătății aparține PSD. Și iată cum se declanșează și un conflict politic de toată frumusețea. La vârful coaliției. Elegant, ca de obicei, domnul Alexandru Rafila informează opinia publică că tentativa de a deturna atribuții esențiale ale Ministerul Sănătății către Ministerul de Interne poate avea efecte catastrofale și sugerează că, dacă Raed Arafat vrea să își pună pe cap o pălărie atât de mare el, Rafila, se poate da la o parte, iar protectorii lui Arafat nu au altceva de făcut decât să-l numească în locul său ministru al Sănătății. Iată cât de departe s-a ajuns atunci când lui Arafat nu-i ajunge nici măcar faptul că a pus mâna, tot printr-o măsură catastrofală și abuzivă, și pe secțiile de primiri urgențe care în mod normal ar trebui să se afle tot în subordinea Ministerului Sănătății. Dacă acest proiect va fi materializat, atunci trebuie să ne așteptăm ca în viitor pompierii, polițiștii și jandarmii să fie singurii care, pentru a ne salva, vor avea dreptul să ne facă respirație gură la gură.

un comentariu de Sorin Roșca Stănescu, jurnalist