Arcăleanu (PNL Vaslui): Celor aflaţi de 3 decenii la conducerea judeţului nu le-a păsat decât de bunăstarea proprie

Candidatul PNL la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, Marius Arcăleanu, a declarat că este pregătit cu o serie de proiecte de dezvoltare pentru judeţ, astfel încât judeţul să nu mai fie polul sărăciei din România.

"Celor care s-au aflat de peste 30 de ani la conducerea judeţului nu le-a păsat decât de bunăstarea proprie: nu le pasă de oameni, îi ademenesc din patru în patru ani cu ajutoare şi cu promisiuni pentru a le fura votul, apoi uită de problemele lor. Vasluienii au rămas în continuare săraci şi fără speranţă. Mulţi au ales să plece în străinătate şi să muncească acolo pentru a-şi asigura traiul zilnic. Nu există familie în Vaslui din care să nu fie plecat peste hotare măcar un membru. Asta înseamnă copii rămaşi singuri acasă în grija bunicilor, înseamnă sate părăsite de tineri, oraşe mai triste. Averile şefilor din PSD au crescut constant însă de la an la an: au devenit în timp adevăraţi moşieri, îi tratează pe oameni cu dispreţ şi aroganţă. Au uitat de ce sunt puşi pe acele funcţii. Au uitat că rolul lor este să fie în slujba vasluienilor, să facă treabă pentru ei, să le asigure un trai mai bun", a declarat, pentru AGERPRES, Marius Arcăleanu.Liberalul a subliniat că principalele puncte din programul său electoral sunt legate de racordarea localităţilor rurale la reţelele de apă, canalizare şi gaz, de asfaltarea drumurilor comunale şi săteşti, amenajarea de trotuare pe drumurile naţionale şi judeţene, de atragerea de investitori prin crearea de parcuri industriale şi de realizarea unor investiţii în educaţie şi sănătate."Este momentul să atragem investitori, să facem parcuri industriale şi să oferim oamenilor salarii bune aici, acasă, şi să-i aducem înapoi pe părinţi de prin toate colţurile lumii alături de copiii lor. Este timpul să ne preocupăm de educaţia acestor copii, să le facem şcoli bune şi bine dotate. Trăim vremuri tulburi şi, tocmai de aceea, este timpul să investim masiv în spitalele din tot judeţul, să deschidem centre medicale de permanenţă în comune, să dotăm spitalele, să protejăm sănătatea vasluienilor. Tinerii fac facultatea la Iaşi sau Bucureşti şi nu se mai întorc în Vaslui pentru că este judeţul în care simt că se sufocă. Voi face tot ce-mi stă în puteri ca situaţia asta să se schimbe. Am un plan bine pus la punct pentru tinerii noştri: vom crea posibilităţi de dezvoltare personală pentru tineri, atât în oraşe, cât şi la sate. După ce au muncit o viaţă, bătrânii noştri trebuie să primească respect la bătrâneţe: vom înfiinţa centre sociale pentru seniori în toate comunele şi vom face proiecte să-i ajutăm pe cei care nu au sprijin", a menţionat candidatul.Arcăleanu a precizat că are, de asemenea, în proiect sprijinirea echipei de fotbal, astfel încât în termen de maximum trei ani să revină în Liga 1.